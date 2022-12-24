名家論壇》沈怡昕／《鳥人》、《神鬼獵人》名導又一新作

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綜觀影評普遍反應，可以歸納出太自溺、片長太長兩個缺點。然而筆者私以為，即便伊納利圖《中》並不會成為影史留名，本片放在伊納利圖長年掙扎的創作生涯，仍有重要意義；延續《鳥人》、《神鬼獵人》美術設計、攝影的形式上高度風格化的傾向，過程較長的篇幅或許是個障礙，卻是一位創作者在生涯轉折點上踏實、誠懇地回望。

▲《中有，部分真實的偽記事》是以寫實著稱的導演伊納利圖自傳性強烈的作品。（圖／美聯社／達志影像）

▲導演伊納利圖新作《中有，部分真實的偽記事》。（圖／翻攝自IMDB）

▲導演阿利安卓·崗札雷·伊納利圖（Alejandro González Iñárritu）。（圖／美聯社／達志影像）