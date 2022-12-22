驚！吃過的毛豆再端給新客 涓豆腐急下架：員工訓練不足
韓式餐廳涓豆腐今（22）日，驚傳苗栗縣頭份尚順店將上一組客人吃過剩下的空毛豆殼，當成新的小菜端給下一組新客，而且客人是已經入口後在豆莢裡吃不到毛豆，進而發現整盤毛豆都只是空殼，才發現是店家上菜失誤，直呼「一陣噁心感瞬間湧上」。對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問業者，官方回應「因員工的教育訓練不足」造成個案疏失，目前全台門市已停止供應毛豆，以避免發生同樣的狀況，並表示「我們也持續關懷客人，如有任何身體不適狀況，我們會盡最大誠意，陪同就醫和給予協助！」
記者蕭涵云/台北報導
昨（22）日晚一名女網友於臉書公開社團「我是頭份人」發文，透露19日和老公前往當地涓豆腐用餐，照慣例上了一排可無限續用的小菜，興奮地把愛吃的毛豆夾入口後，發現豆莢裡吃不到毛豆，連老公也放了一條進嘴巴確認，兩人這才發現桌上整盤都是空的毛豆殼，「一陣噁心感瞬間湧上，」詢問店家、待店經理確認完監視器後，過來向網友夫妻認錯並承認是服務生「誤放」。該網友直呼「我們確實吃到別人吃完的毛豆！！我的天啊！！我真的要吐了⋯。所以我剛剛放進嘴裡的，是別人吃過、舔過再吐出來的毛豆莢！！」
女網友表示，是糾結許久才決定把這件事公諸於眾⋯「我知道因為疫情，餐飲業都很辛苦，當天處理客訴的黃經理也十分盡責，我擔心若因為這件事影響他的工作，我必定十分內疚。」但也坦言至今「用餐時仍有陰影，」仍舊感到反胃，「我不知道我一個人要怎麼要求一家大型連鎖餐廳負起責任來改善食安，也許透過網路，能讓問題被正視、被解決」。文末還對當天負責處理的店長喊話，「對你真的很不好意思，你當下的處理沒有不妥，」甚至道歉「只是這個錯誤實在太離譜了，請諒解我最後還是選擇公開整件事情的經過。很對不起！」
對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問業者，官方回應，「針對這個個案疏失，我們感到非常抱歉」，透露是「員工的教育訓練不足，導致發生這樣的個案事件！」業者表示，「發生第一時間致歉給予免單外，我們也持續關懷客人，如有任何身體不適狀況，我們會盡最大誠意，陪同就醫和給予協助！」針對同仁訓練不夠的部分，「我們已經重新並且強化這部分的訓練」，並表示「目前全台門市也已停止供應毛豆，以避免發生同樣的狀況！」