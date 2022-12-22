理科太太「諮商筆記」遭質疑亂消費蔡康永！他4字回應了
YouTuber理科太太（陳映彤）日前以自身諮商100多個小時的心理諮商經驗，與線上課程平台合作「販售諮商筆記」，售價1799元，引發專業人士譁然。她昨（21）日也宣布將內容免費釋出，會放置在Podcast內，表示：「不再用盈利與否、未知的內容模糊初衷。」也提到蔡康永曾對她說過的話，豈料卻被網紅陳沂與眾多網友質疑「消費蔡康永」，對此，蔡康永也回應了。
娛樂中心／綜合報導
理科太太昨日在臉書發文，表示：「經過一段時間沈澱，我選擇不再讓盈利與否、未知的內容模糊初衷，因此我的這些心路歷程會直接放到我的podcast中。我從來不認為任何影片和語音能取代心理專業，也一直在鼓勵大家去尋找一名適合自己的心理師，這個初衷沒有變過。」她接著說：「康永哥對我說，我沒有讓愛我的人失望。謝謝從頭到尾支持我的人，謝謝你們一路看著我把自己重新拼湊。」希望她的故事能鼓勵更多人走進諮商室，「擁抱自己的過去、現在還有未來」。
貼文一出，立刻掀起熱議，其中有名網友的留言按讚數破千，該名網友對於理科太太的說法相當不領情，他表示：「開始在搞社交工程發言了，把喪事辦成喜事，列出一長串名人，彷佛在暗示這些人替你的行為背書。」他認為：「這招對笨的人很有用，覺得『哇～理科太太跟蔡康永是好朋友耶，他們關係很像很好』，非常適合用來欺騙無腦的人，但這其實就只是典型的社交工程」。
而網紅陳沂也在臉書發文，表示：「我不懂理科太太出來說心理諮商課程退費的事，為什麼還要扯蔡康永跟她說，沒有讓愛她的人失望？如果我是蔡康永，應該會覺得很不爽吧？想說妳賣課程我又沒分到錢，還要被妳胡亂消費一波。」不過她也補充，自己不曉得他們交情到哪，「如果普通這樣消費真的很XX，如果很熟更不應該這樣消費朋友。不過我不是蔡康永啦，也許情商很高之人被消費都能處之泰然也說不定」。對此，蔡康永也在留言處回覆4字：「天空晴朗。」理科太太也回應：「一切只是過程。」展現兩人的好交情。（編輯：郭佩蓉）