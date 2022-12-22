温昇豪搭柴智屏組「中年F4」！言承旭爆紅前先告訴他
2023「亞洲說」國際原創故事徵集大賽記者會今（22）日舉行，擔任評審的新加坡女演員洪慧芳，從《我們與惡的距離》認識温昇豪，期待2人未來能一起合作，想合作怎樣的故事？温昇豪表示自己其實很少嘗試戀愛題材，「像我自己就很喜歡《西雅圖夜未眠》，若有機會很想嘗試看看。」問温昇豪現在還有戀愛的悸動感？他說：「當然有，愛情形式很多種。」
記者羅凌筠/台北報導
剛好《流星花園》製作人柴智屏也是評審，不如找她打造「中年F4」？柴智屏聞言笑說温昇豪適合演「西門」，優雅又紳士，温昇豪搞笑回應：「還是西門慶？」其實温昇豪20年前徵選過F4，因為身高不滿180公分被刷掉，他回憶：「當時拍廣告的男模，十個有九個去試鏡F4，我只知道廖洋震（言承旭本名）試鏡完，有跟我們講一下。」
温昇豪這次與導演奚岳隆、編劇傅凱羚、編劇范芷綺、出品人郝柏翔等人參與評審工作，他表示：「徵件類的評審其實工作量極大，因為會同時有上百甚至上千件的作品要同時評比，是一個非常浩大的工程，所以會非常需要決斷性、與魄力判斷力，才能從成千上百的作品中選出最終者。」希望能找到同時能忠於角色與故事原型，又具有執行性的好作品。
洛杉磯第8屆亞洲國際電影節最佳女主角洪慧芳，今年也憑《花路阿朱媽》入圍第金馬獎最佳女主角。此次擔任評審，洪慧芳表示自己其實並非科班出身，但在近40年的演員生涯中，有幸看過各式各樣的作品。「能在我演員身份以外看到很多作品，讓我非常興奮、非常開心。但當評審不能單憑個人喜好，要將所有作品一視同仁，其實滿有挑戰性。」
第一屆大賽中，投稿作品超過550件，三分之一來自海外，活動召集人、七十六號原子董事總經理楊志光表示：「所以這一屆的活動我們將擴大徵件，開放中文與英文作品參賽，包含徵件方式、系列活動、評審團隊等，都將以中英文同步的方式擴大進行。不論你來自全世界任何一個角落，只要你有創意、有吸引人的故事，都非常歡迎參加。」