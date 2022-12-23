烈酒新選擇！金酒史上首款類威士忌過桶高粱酒重磅上市
國人愛喝烈酒出名，其中威士忌與高粱酒更是大家熟悉的兩大酒類，各擁死忠愛好者，但除了這兩大品類外，近期有一款新品類「類威士忌過桶高粱酒」酒款上市「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」，一推出即引起酒界轟動，其以金門高粱酒過桶生成，完美融合威士忌與高粱酒特點，擁有威士忌的木桶風格與高粱酒瓶中陳化特點，且逐年有著十分顯著的陳化效果。就有行家指出，此款「類威士忌過桶金高」全球限量1532瓶，數量極稀少，市場詢問度超高，甚至有藏家不惜擲萬金只為尋得一瓶，酒體特殊又深具開創性意義，收藏價值高、增值潛力備受看好。
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提到此酒款的酒體特殊性，除了可持續瓶中陳化外，風味也是一大看點，這款類威士忌「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」是以50度以上金門高粱酒原酒入桶，採Double Cask雙原桶過桶調和工藝，不降度原酒裝瓶，酒液呈天然琥珀色，未加焦糖染色，酒體風味帶有木桶中淡雅的紫羅蘭花香、奶油、香草、堅果等香氣，口感層次千變萬化，酒體豐滿、醇和甘爽，後味帶有高粱酒的窖香、糧香與悠長的餘韻。無論是純飲，或是採用威士忌的「水割」品飲法，都能從中感受不同香氣釋放與品飲體驗。該酒款亦受到知名威士忌老饕推薦，T.S.M.C.台灣單一麥芽俱樂部會長Jackson表示：「這款酒的酒體很特別，香氣華麗，口感風味滑順甘甜、餘韻不錯，適口性很好，要將過桶高粱酒做到這樣的風味真的不容易，非常推薦給喜歡威士忌的朋友，這款酒真的很值得一喝，一定要試試看。」
除了革新性的製程與特殊的酒體，類威士忌「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」在包裝上也絲毫不馬虎。外盒採用精緻高級木盒，內襯著質感絨布，玻璃瓶身由匠人手工打造，搭配份量感十足的合金瓶蓋，1532瓶的每一瓶皆刻有限量編號，瓶瓶獨一無二，收藏性十足。
類威士忌「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」是為黑松公司聯手金門酒廠經過多年研發下推出的金酒建廠以來首批類威士忌過桶高粱酒款，不但開啟烈酒市場新頁，具有劃時代意義，也讓喜愛威士忌的朋友們有了新的選擇，十分值得嘗鮮品飲，且裝瓶後持續可陳化的酒體，增值潛力亦備受市場看好！建議售價9800元(實際價格及庫存，依各通路為準)，類威士忌過桶金高的全新品飲感受，等你來體驗！