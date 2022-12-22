《鈴芽之旅》中文小說先開賣！比電影上映還早 發售日曝
日本動畫大師新海誠導演《你的名字》驚艷眾人，新作品《鈴芽之旅》（すずめの戸締まり，Suzume）在日本上映3天，就以18.8億日幣票房打破《你的名字》、《天氣之子》首週票房紀錄，日本11月11日已經上映，該作品將於2023年3月2日在台上映。同時，台灣角川也透露好消息，那就是等不及的粉絲有福啦！《鈴芽之旅》中文小說將搶在電影上映前開賣，2023年1月18日就可以先一睹精采劇情。
記者鍾怡婷/綜合報導
台灣角川出版總監今日出席記者會，也向《NOWnews》記者透露，《鈴芽之旅》中文小說將選在1月18日開賣，等不及電影上映的粉絲可搶先一睹精采劇情，再到影院享受新海誠導演作品的感官衝擊。而近日也正好是台灣角川藉正版授權小說連載平台「KadoKado 角角者」上線屆滿一周年多，平台上收錄內容多元豐富，涵蓋KADOKAWA集團出版的話題輕小說、並獨家代理人氣小說投稿網站カクヨム（KAKUYOMU）的作品，除此之外，也獨家連載知名台灣小說作家多部作品。
台灣角川董事長岩崎剛人表示：「台灣角川明年的發展重點之一，就是挹注平台資源為華文小說市場打造更多華文原創IP，以豐富的跨媒體製作（Media Mix）經驗進行多元的商業化發展，帶領海內外華文創作者隨KADOKAWA集團的IP全球化策略，讓更多優異的原創小說內容能觸及海外華人市場，提升作品的能見度，同時也藉此增加平台內容的深度及廣度。」鼓勵華文小說創作，帶給讀者們更多更精采的作品。