曾嗆馬斯克　俄太空總署前署長在烏東遭砲擊受傷

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羅戈辛是力挺俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今年2月侵略烏克蘭的忠誠擁護者，他正率領一個軍事幕僚團隊，向協助俄軍作戰的親俄部隊提供意見。
他曾在推特（Twitter）與美國億萬富豪、太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）互嗆。羅戈辛已在今年7月卸下俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長職務。
羅戈辛在他的社群媒體Telegram頻道發文說，有一塊金屬碎片從他的右肩胛骨上方刺入，導致背部受傷，需要接受手術。
俄羅斯塔斯社（TASS）報導，昨晚的砲擊事件發生在頓內茨克市一間旅館，正好是羅戈辛與當地官員和一群幕僚的下榻處。
俄方調查人員指出，這起砲擊事件造成人員死傷，且是「高精準度的武器所致…推測可能是法國製的凱撒（Caesar）自走砲」。
羅戈辛說，砲擊發生時，他們正在旅館餐廳舉行「工作會議」；國營「俄羅斯24」電視台（Rossiya 24TV）則報導，羅戈辛當時是在慶祝他的59歲生日。
此外，俄國國防部今天指出，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）赴前線視察，且跟官兵談話並表達感謝。
法新社報導，俄國國防部釋出蕭依古視察營房的影片，還可看到他在戰壕之間走動，並稱他正在檢視「人員及軍事裝備的部署狀態…視察軍事單位的陣地，還有人員的駐紮和供暖情況」。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1111222