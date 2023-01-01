狗狗失蹤14個月！某天現身「2575公里外」 飼主傻：超遠
這隻狗一年間究竟經歷了什麼？美國加州西沙加緬度一名飼主痛失愛犬「齊柏林（Zeppelin）」，失蹤一年多皆杳無音訊，當眾人抱持著再也見不到牠的念頭時，有位陌生女子打來電話，表示齊柏林被發現於大約2575公里外的堪薩斯州，且活潑亂跳、非常健康！
編輯中心/綜合報導
據外媒報導，齊柏林平時能自由進出家門，常常會到附近的工地串門子，工人們也會準備食物和水迎接牠。在2021年10月的某一天，齊柏林突然消失，飼主找遍工地、附近及家裡皆無果，白駒過隙，到今年12月已是牠失蹤的第14個月。
也許是聖誕奇蹟，飼主於今年12月皆到一名來自堪薩斯州的陌生女子的電話，表示在住家附近發覺齊柏林的身影，他們擔心狗狗受凍，第一時間將牠帶進家中，隔天便送到當地獸醫院檢查，後來在齊柏林身上找到微晶片，進而聯絡到飼主。
可齊柏林這14個月的時間，究竟是如何從加州西沙加緬度一路旅行到遠在2575公里外的堪薩斯州，是令飼主想破頭都無法想明白的謎題，而一名前往堪薩斯州探親的好親人，自願幫忙把齊柏林載回西沙加緬度，已於18日出發，將花費23小時的車程，將齊柏林送回許久不見的飼主身邊！（編輯：李惠婷）