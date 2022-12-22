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嘆集體鄉愿釀台南亂象　林飛帆籲黃偉哲整頓市政

▲林飛帆表示，黃偉哲若對弊案置之不理，不嚴肅清理市府內部沈屙或自清，那影響的絕對不只是台南。（圖／民進黨提供）
▲林飛帆表示，黃偉哲若對弊案置之不理，不嚴肅清理市府內部沈屙或自清，那影響的絕對不只是台南。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

民進黨此次縣市長選舉慘敗，其中台南市雖守下，但該市向來被視為綠營本陣，競選連任的市長黃偉哲得票率竟未過半，引發高度關注。來自台南的民進黨副秘書長林飛帆今（22）日晚間罕見開砲，呼籲黃偉哲應該深惡痛絕面對沉痾，整頓市政；林也說，議長選舉的紛亂，台南人都看在眼裡，民進黨的正副議長候選人應公開和黑金劃清界線、接受社會檢驗。

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▲台南市長最新民調出爐，黃偉哲以超過6成支持度輾壓國民黨候選人謝龍介15.7%。（圖／民進黨提供）
▲黃偉哲執政以來爭議不斷，此次雖勝選，但在深綠本陣台南得票未過半，引發高度關注。（圖／民進黨提供）
民進黨於1126地方選舉慘敗，全台僅有5席縣市首長勝出，其中被視為綠營本陣的台南慘勝，黃偉哲得票率再次未過半，引發高度關注。林飛帆今日晚間感嘆，從學甲爐渣案、光電弊案、88槍事件，台南市議長選舉紛爭，到今天發生的台南市經發局長陳凱凌爆發貪瀆弊案遭到聲押，台南過去努力累積的城市光榮感，正因為這些黑幕而消抵殆盡。

林飛帆說，作為台南人，同時也作為來自台南的民進黨人，看到台南發展至此，除了難過，也認為應該深自檢討，因為台南的這些亂象，正是集體鄉愿忍讓的結果。

他說，如果同樣的事情發生在其他藍營執政縣市，相信大家也會用高標準來檢驗。所以，黃偉哲若對弊案置之不理，不嚴肅清理市府內部沈屙或自清，非要等到檢調動起來，等到民怨沸騰才面對，那影響的絕對不只是台南。

林飛帆認為，黃偉哲應該深惡痛絕面對沉痾、整頓市政，他也主張，涉及弊案的前民進黨中執委郭再欽等人應該主動退黨；而議長選舉的紛亂，台南人都看在眼裡，議會更不該成為郭再欽或現任議長郭信良的禁臠，民進黨參選議長副議長的人選，也應該公開自清，和黑金劃清界線，並接受社會的檢驗。希望民進黨的公職能一起做出符合社會期待的決定。

林飛帆說，今天講這些話，是因為台南是他的家鄉，台南今日的市政沈屙讓人痛心，也更讓人憂慮。或許藍營會見縫插針，部分綠營支持者可能會認為這是放炮、不團結，而在議長選舉爭議紛亂之際，也一定有人想各取所需，曲解或斷章取義我的意思，但面對敗選檢討近1個月，如果對這些仍在持續發生問題視而不見，情況只會更糟，也只會更進一步傷害民進黨，傷害台南，傷害台灣。

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