高中正妹熱舞「仙氣炸出」！8.9萬人跪求出道：漂亮到哭

獨／「冰友」App解密！新世代社交神器　1個月下載破80萬

▲具有定位功能的的社交軟體「冰友」，不到一個月的時間內達到80萬的下載次數，且其中有7成用戶都是24歲年輕人，成為近期最火的社交軟體。(圖／記者周淑萍攝)
▲具有定位功能的的社交軟體「冰友」，不到一個月的時間內達到80萬的下載次數，且其中有7成用戶都是24歲年輕人，成為近期最火的社交軟體。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

說起台灣近期爆紅的App，絕對是新一代的定位社交軟體「冰友」，短時間締造了超狂紀錄，3天內累積破50萬次下載，日活躍用戶暴增663倍，瞬間衝上雙平台社交類App榜首！從2022年12月迄今，1個月內「冰友」已經累計突破80萬下載量，其中有7成都是24歲以下的年輕人。而這款瞬間打進年輕族群的App，是由總部位於矽谷、研發團隊在台灣的 Super-Apps 軟體科技公司MixerBox所開發出來的，開發團隊MixerBox台灣市場負責人劉家懿接受《NOWnews今日新聞》獨家專訪坦言，「冰友」就是要來接棒即將結束服務的「Zenly(暱稱為：冰棒)」，而且這款爆紅App，其實是由3位台灣工程師僅花3個月就做出來，當初最原始的目的是為了「自救」，爆紅真的出乎意料！目前「冰友」還在不斷優化當中，團隊也打造許願池，讓使用者能提出自己的需求，「希望未來冰友能打造出一款符合所有人需要的App！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍「冰友」怎麼來的？

「冰友」是由總部位於矽谷、研發團隊在台灣的 Super-Apps 軟體科技公司 MixerBox 最新開發。問起開發「冰友」起心動念的契機為何？故事源頭從一位工程師「自救」為起點。MixerBox台灣市場負責人劉家懿分享說：「大約在9月的時候就有傳出冰棒要結束服務，公司內有幾位工程是本來就是愛用者，因為很習慣使用這款App，再加上工程師的身份背景，便決定自己打造一款差不多功能的App。」。冰友團隊負責人、MixerBox 研發工程總監陳碩甫之前也透露：「當初是工程師覺得很可惜，決定進行自救，沒想到也意外拯救了超過50萬個跟我們同樣想要延續與朋友地圖定位互動樂趣的用戶！」

📍爆紅的契機點？
工程師所提到的50萬，現在可以改成80萬了！根據官方後台數字，「冰友」不到1個月的時間，就爆衝到80萬的下載數，且用戶非常年輕，24歲以下的就佔約7成，男女比例平均。劉家懿透露，一開始以「好吧，來做做看！」的心態著手，可想而知團隊規模並不大，大約3位左右工程師一起研發，9月提案，到了10月上架也還在測試階段。

冰友上架初期並沒有引發大規模的關注，直到12月初冰棒再度遞出最後服務的時間，讓原本愛用者真的心死，且必須立即尋找替代方案，也就在這過程讓「冰友」被用戶看到。劉家懿說：「12月初的時候App都還在測試階段，突然被大量用戶下載，老實說，真的很受寵若驚！」。因為50萬來的太突然，所以當快要接近60萬時，團隊夥伴一起視訊倒數，親眼見證使用人數抵達60萬大關，她臉上藏不住喜悅說：「我很難形容當時有多開心！」

冰友開發的初衷就是因為冰棒要結束，而產出的替代方案，因此確實會有一波冰棒的遷移潮。至於有哪些功能更勝於冰棒？劉家懿指出，現階段很多功能都還是在呼應用戶需求去做優化，對於冰友的未來其實沒有設限，但它應該是最適合我們使用。

▲冰友。(圖／記者周淑萍攝)
▲冰友不諱言就是要接棒即將結束服務的「Zenly」。(圖／記者周淑萍攝)
📍冰友更甚於冰棒的優勢？

「冰友」就是取「朋友」的諧音台語之意，從產品的命名能感覺到台味十足。此外，冰友提供全中文介面，從下載的第一刻起，就能讓用戶無障礙的充分體驗 App 完整功能，遇到使用問題也有中文客服進行回覆，沒有時差，沒有距離，對於台灣人來說會是個非常強大的優勢。

📍沒有甜蜜期，冰友的下一步？

在爆紅後，團隊拉進更多人來優化產品，也解決了負載量的壓力測試，感覺就是準備享受成功的甜蜜果實，這時，劉家懿卻內斂且嚴謹的說：「我不會說我們有『甜蜜期』，用戶隨時會有反饋，好不好用其實擴散很快，一句讚美，只是一個階段而已，還會有下一個階段，對於我們來講沒有甜蜜期，要做的永遠都是要符合用戶的下一個預期。」最後她不忘溫馨喊話，對於在爆紅初期體驗不佳的用戶，現在可以再回來看看，因為系統持續優化後已經順暢很多，同時預告明年開始冰友會朝英語市場邁進。

▲冰友。(圖／記者周淑萍攝)
▲MixerBox台灣市場負責人劉家懿，分享「冰友」開發的緣由、爆紅的契機點，以及未來的走向。(圖／記者周淑萍攝)

獨／「冰友」爆紅後的第一道難關！連CEO都來幫回應客戶

獨／「冰友」是新一代抓猴神器？官方教你「這樣」更好用

Zenly關閉沒差！台灣工程師創「冰友」　3天50萬下載爆紅

2023節能家電補助申請方式一次看！買「這2機」最多省5千

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀