獨／「冰友」App解密！新世代社交神器　1個月下載破80萬

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「冰友」是由總部位於矽谷、研發團隊在台灣的 Super-Apps 軟體科技公司 MixerBox 最新開發。問起開發「冰友」起心動念的契機為何？故事源頭從一位工程師「自救」為起點。MixerBox台灣市場負責人劉家懿分享說：「大約在9月的時候就有傳出冰棒要結束服務，公司內有幾位工程是本來就是愛用者，因為很習慣使用這款App，再加上工程師的身份背景，便決定自己打造一款差不多功能的App。」。冰友團隊負責人、MixerBox 研發工程總監陳碩甫之前也透露：「當初是工程師覺得很可惜，決定進行自救，沒想到也意外拯救了超過50萬個跟我們同樣想要延續與朋友地圖定位互動樂趣的用戶！」
📍爆紅的契機點？
工程師所提到的50萬，現在可以改成80萬了！根據官方後台數字，「冰友」不到1個月的時間，就爆衝到80萬的下載數，且用戶非常年輕，24歲以下的就佔約7成，男女比例平均。劉家懿透露，一開始以「好吧，來做做看！」的心態著手，可想而知團隊規模並不大，大約3位左右工程師一起研發，9月提案，到了10月上架也還在測試階段。
冰友上架初期並沒有引發大規模的關注，直到12月初冰棒再度遞出最後服務的時間，讓原本愛用者真的心死，且必須立即尋找替代方案，也就在這過程讓「冰友」被用戶看到。劉家懿說：「12月初的時候App都還在測試階段，突然被大量用戶下載，老實說，真的很受寵若驚！」。因為50萬來的太突然，所以當快要接近60萬時，團隊夥伴一起視訊倒數，親眼見證使用人數抵達60萬大關，她臉上藏不住喜悅說：「我很難形容當時有多開心！」
冰友開發的初衷就是因為冰棒要結束，而產出的替代方案，因此確實會有一波冰棒的遷移潮。至於有哪些功能更勝於冰棒？劉家懿指出，現階段很多功能都還是在呼應用戶需求去做優化，對於冰友的未來其實沒有設限，但它應該是最適合我們使用。
📍冰友更甚於冰棒的優勢？
「冰友」就是取「朋友」的諧音台語之意，從產品的命名能感覺到台味十足。此外，冰友提供全中文介面，從下載的第一刻起，就能讓用戶無障礙的充分體驗 App 完整功能，遇到使用問題也有中文客服進行回覆，沒有時差，沒有距離，對於台灣人來說會是個非常強大的優勢。
📍沒有甜蜜期，冰友的下一步？
在爆紅後，團隊拉進更多人來優化產品，也解決了負載量的壓力測試，感覺就是準備享受成功的甜蜜果實，這時，劉家懿卻內斂且嚴謹的說：「我不會說我們有『甜蜜期』，用戶隨時會有反饋，好不好用其實擴散很快，一句讚美，只是一個階段而已，還會有下一個階段，對於我們來講沒有甜蜜期，要做的永遠都是要符合用戶的下一個預期。」最後她不忘溫馨喊話，對於在爆紅初期體驗不佳的用戶，現在可以再回來看看，因為系統持續優化後已經順暢很多，同時預告明年開始冰友會朝英語市場邁進。