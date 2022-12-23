今天開喝！全家大熱美23元、單品2杯99元：比買1送1便宜
寒流一波波，周末最低溫下探7度，一路冷到聖誕節，今天上班必備暖手又暖身的熱飲，全家今（23）日起開喝大熱美最低23元、熱唐寧伯爵茶最低25元，APP也同步祭出大杯單品美式2杯99元，比買一送一還便宜。7-11溫暖不缺席，限時推出蜂蜜拿鐵、黑糖珍珠撞奶系列4杯220元起。
記者黃韻文/綜合報導
今天想喝熱咖啡，衝全家最省，門市今（23）起五六日連三天，開賣大杯美式2杯55元，冰熱不限，在櫃台購買後可存入APP無限期寄杯，每人同品項庫存上限10杯，每次兌杯可搭配自備飲料杯折5元，等於單杯最低23元開喝，相當於買一送一；私品茶則端出熱唐寧伯爵茶2杯60元，自備飲料杯最低25元。APP隨買跨店取至12月25日前推出Let’s Café大杯單品美式2杯99元、Let’s Café大杯單品拿鐵3杯199元、私品茶65元系列2杯99元，換算下來，原先一杯要100元的大杯單品美式，平均不到50元比買一送一還便宜。
7-ELEVEN溫暖不缺席，即日起至12月24日限時在APP推出促銷，蜂蜜拿鐵4杯225元，平均單杯56元、約7折；另有黑糖珍珠撞奶系列指定品項任4杯200元，平均單杯50元、約7.1折起。每會員各限購4組，可兌換至明年3月31日。
OKmart在耶誕前夕推出OKCAFE阿華田聯名飲品，開賣熱經典阿華田（50元）、熱阿華田摩卡拿鐵（65元）兩款熱飲，即日起至12月28日單杯7折。此外，OKmart這次也和黑糖品牌「黑糖道」合作，推出新春限定的聯名飲品、聯名烘焙麵包，共有兩款飲品黑糖道黑糖拿鐵（65元）、黑糖道黑糖醇奶茶（55元），以及黑糖肉桂捲、黑糖墨西哥奶酥麵包、黑糖桂圓蛋糕3款烘焙麵包，預計12月29日起發售。