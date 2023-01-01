獨／「冰友」爆紅後的第一道難關！連CEO都來幫回應客戶

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「冰友」爆紅速度超快，3天就衝到50萬下載次數，但興奮沒多久，很快就發現問題了。MixerBox台灣市場負責人劉家懿表示：「下載量暴衝一開始大家都很興奮，很明確知道市場需要這類型的App，但很快就發現功能不夠完整，接著，又因為大量用戶湧入造成當機。」當機讓民眾怨聲載道，第一次的體驗不佳，確實會影響後續的使用意願，知道問題的嚴重性，便立即調派人力，由3人的小團隊，一下長大到10多人的小組，有充裕的人力來加速App的優化，同時，伺服器的乘載量也全力支援，藉此留住用戶。
📍CEO冒充客服回應留言
冰友為了更快速能打中用戶對功能的期待，「冰友：MixerBox 好友地圖，在地圖上尋找親朋好友」FB官方粉絲團在與網友的互動上相當熱絡。劉家懿透露，除了客服，開發團隊的工程師、行銷團隊、公關等都會進去直接回覆用戶，甚至不乏公司高層甚至CEO，她提到CEO也非常看重該款產品，也想要做到最好，所以會直接進到粉專，了解用戶最即時的需求是什麼。
📍許願池敲碗成功 2大功能近期上線
同時也直接開放許願池，讓用戶直接填單想要的功能，根據官方統計，目前已經累積有7萬則留言數，再次顯示民眾對於此App高度需求。官方也直接劇透，接下來將有兩個民眾敲碗最多的功能要上線，一個為「即時定位」，另一個功能為「停留狀態」，可以顯示好友在工作中或是在家裡並秀出停留多久。
對於冰友團隊來說，這份工作應該是痛並快樂著，要痛苦的和時間賽跑，用最快的速度優化App，而在fb上的溫暖互動則是快樂的來源。劉家懿提到：「簡單的鼓勵對我們來說就是很大的強心針，會覺得很感動，覺得努力有被看見，這就是做產品最快樂的時刻吧！」