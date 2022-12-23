謝國樑向雙北借將　公布第三波小內閣4人名單

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謝國樑說，陳耀川現為新北市政府民政局主秘，過去曾參與黃金博物館、猴硐煤礦博物館、烏來溫泉區、台北縣綠色走廊等重大設施規劃建設，在新北市民政局期間，參與里鄰基礎建設與里長行動治理，是中央大學土木工程學碩士；感謝新北市府借將，除了借重新任的工務處長陳耀川的工程專業外，未來也將加強基隆市與新北市府的各項城市合作。
謝國樑提到，新任觀銷處長郭霽，曾任《NOWnews今日新聞》總編輯、三立新聞網副總編輯、蘋果日報地方中心副總編輯，媒體經驗扎實，熟悉網路影音、社群媒體，擅長內容發想與規劃、網路數據分析，現仍持續進修，為芬蘭國立阿爾托大學(AALTO-EMBA)研究生；相信能憑藉其專業，加強媒體溝通與城市形象規劃。
新任交通處長王圳宏，曾任基隆市交通旅遊處長，擁有實務的交通治理經驗，現職基隆市政府參議，負責督導交通處、公共汽車管理處、觀光及行銷處、都發處、地政處等單位，具有交通規劃管理、公共工程管理等經驗，是臺灣大學環境工程博士。
謝國樑表示，此次小內閣成員的任用，秉持「用人唯才」的精神，從政府單位到產業界大力延攬優秀人才，這些局處首長都是各領域的菁英，對於基隆的未來有著相同的願景與想法，也期望在全體市政團隊緊密串聯，團結合作的努力下，讓基隆迎向活力嶄新的一面，打造成為亞洲最有愛的城市。