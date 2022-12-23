魯拉宣布部分內閣首長名單　巴西新政府挑戰多

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魯拉指出，下週他將宣布另外16名部長，新一屆政府總共將有37名部長。
奧克明不是第一位將身兼部長職位的巴西副總統，魯拉第一任期的副總統阿倫卡（José Alencar）曾擔任國防部長，前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）任內的副總統泰梅爾（Michel Temer）也出任過相當於部長級別的機關關係秘書長。
過渡政府小組今天也提交對波索納洛（Jair Bolsonaro）政府的最終審計報告。小組負責人奧克明指出，報告內容顯示巴西在許多領域倒退，2023年魯拉接手的巴西將比2003年更困難，面臨更多挑戰。
例如在教育方面，學生的學習退步，輟學人數增加，學校食堂的基礎資源被凍結，聯邦研究所和大學管理運作幾乎陷入崩潰。
奧克明還指出，波索納洛政府的武器政策導致對婦女的暴力行為增加，過去6個月至少發生700件使用槍枝殺害女性的案件。
報告還指出，國家供應局（Conab）的米糧庫存減少95%，影響聯邦政府控制市場價格，導致食品價格上漲，糧食不安全狀況惡化。
此外，93%的聯邦高速公路的維修與預防合約已逾期未更新，全國有1.4萬項工程停擺。奧克明說：「這不是預算緊縮，而是管理效率低下。一項極其艱巨的任務擺在我們面前。」
報告還指出，2019至2022年間亞馬遜地區的森林破壞率提高59%，最近幾週的森林火災增加了1226%，這些都不是農民所為，而是非法占地者對森林的破壞；這也是巴西新一屆政府將面臨的一大挑戰。（編輯：高照芬）1111223