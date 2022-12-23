撞衫金高銀輸超慘！網挖劉亦菲「無修生圖」水桶腰飄嬸味

43歲陳怡蓉近貌曝光！招了凍齡祕訣　無修圖長相現形

▲陳怡蓉難得分享近照。（圖／NOWnews資料照）
▲陳怡蓉難得分享近照。（圖／NOWnews資料照）

娛樂中心／綜合報導

陳怡蓉2016年遇上真命天子、整型醫師兼知名醫美集團創辦人薛博仁2人結婚至今育有一名可愛女兒，婚後淡出演藝圈的陳怡蓉，2018年拍完電視劇《雙城故事》就沒再推出新作，昨（22日）冬至在臉書分享一張自拍照，自招凍齡祕訣就是「謊報年紀」。

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▲陳怡蓉婚後淡出螢光幕。（圖／NOWnews資料照）
▲陳怡蓉婚後淡出螢光幕。（圖／NOWnews資料照）
曝光的照片，陳怡蓉戴桃紅色毛帽、略施薄妝，把羽絨外套拉鍊拉到遮住嘴巴，露出一雙水漾大眼，整張臉幾乎貼著鏡頭的她，沒有修圖，膚質白皙透亮，儘管有些許細紋，仍瑕不掩瑜，43歲狀態維持得宜。

▲陳怡蓉更新近照。（圖／翻攝自陳怡蓉臉書）
▲陳怡蓉更新近照，不惑之齡駐顏有術。（圖／翻攝自陳怡蓉臉書）
陳怡蓉表示：「今日冬至，一年之中夜最長的一天，來插個花，什麼都不想，只想著聖誕節快到了！應該要插點有聖誕風味的花兒，這時候最開心！」透露被朋友問到保持年輕的祕訣是什麼，她幽默地說：「除了謊報年紀，就是讓自己開心了...」並附上花藝成品，自封「少婦與花」。

網友見到陳怡蓉近貌，紛紛留言：「真實的臉蛋膚質，最真的妳，還是很漂亮」、「妳不是才剛滿20（歲）」、「冬至快樂，好久沒看到妳出來演戲了啊」！有人說「謊報年齡之後又沒被旁人吐槽，就能一直開心一直年輕」，陳怡蓉回：「妳也可以的，只要臉皮夠厚！」（編輯：楊穎軒）

▲▼43歲陳怡蓉保養有道，外貌凍齡。（圖／翻攝自陳怡蓉臉書）
▲▼43歲陳怡蓉保養有道，外貌凍齡。（圖／翻攝自陳怡蓉臉書）
▲▼43歲陳怡蓉保養有道，外貌凍齡。（圖／翻攝自陳怡蓉臉書）

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