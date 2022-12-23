冬至8習俗曝！湯圓「這吃法」旺5年　1食物吃下財運飆升

7-11今起聖誕大放送！特大美式買1送1、紅茶拿鐵買2送2

▲7-11聖誕優惠來了，今起連喝三天特大美式買1送1、特大拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
▲7-11聖誕優惠來了，今起連喝三天特大美式買1送1、特大拿鐵買2送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

7-11來送聖誕禮物了！迎接周末的聖誕佳節，7-11大手筆祭出久違的咖啡買一送一，今（23）日起門市限時開喝3天，特大美式不限冰熱買1送1、特大拿鐵買2送1，還有4款指定飲品買2送2，折扣幅度誠意十足，連APP都同步開跑聖誕優惠，特大拿鐵12杯580元，等於下殺6.9折。全家則是在聖誕節當天推出霜淇淋買一送一，正是大吃新口味畬室「濃黑巧克力霜淇淋」的絕佳時機。

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聖誕節遇到寒流來襲，7-ELEVEN大手筆送禮，祭出久違的咖啡買一送一，實體門市今（23）日起至12月25日連三天開喝，祭出精品美式、特大美式買1送1，以及特大拿鐵買2送1，冰熱皆可任選，活動期間買熱皇家伯爵紅茶拿鐵、熱卡布奇諾咖啡、熱黑糖珍珠撞奶、現萃茶熱經典純奶茶享同品項買2送2。

▲7-11門市今起喝到聖誕節，特大美式買1送1、特大拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
▲7-11門市今起喝到聖誕節，特大美式買1送1、特大拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
OPEN POINT行動隨時取同步上線聖誕優惠，即日起至12月29日整整一周，特大拿鐵／美式 任選12杯580元，平均單杯48元、約6.9折；另有CITY水果系列指定品項（西西里風系列、蘋果系列、香鑽水果茶）任選12杯700元、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾／抹茶珍珠歐蕾任選12杯630元、現萃茶經典純奶茶／純奶青任選12杯400元，同品項、同規格及同價位可冰熱互換。

▲APP同步上線聖誕優惠，特大拿鐵、特大美式任選12杯580元，平均單杯48元、約6.9折起。（圖／7-ELEVEN提供）
▲APP同步上線聖誕優惠，特大拿鐵、特大美式任選12杯580元，平均單杯48元、約6.9折起。（圖／7-ELEVEN提供）
全家超商在聖誕節當天也端出自家招牌，12月25日一日限定霜淇淋買一送一，且不限支付方式，用現金也爽吃半價，如果還沒吃過最新口味畬室濃黑巧克力霜淇淋的民眾，正是嘗鮮的絕佳時機。門市今（23）起五六日連三天，開賣大杯美式2杯55元，冰熱不限、可線上無限期寄杯，每人同品項庫存上限10杯，私品茶則端出熱唐寧伯爵茶2杯60元。APP隨買跨店取至12月25日前，大杯單品美式2杯99元、大杯單品拿鐵3杯199元、私品茶65元系列2杯99元，折扣最低5折起。

▲全家在12月25日聖誕節祭出一日限定的霜淇淋買1送1。（圖／業者提供）
▲全家在12月25日聖誕節祭出一日限定的霜淇淋買1送1。（圖／業者提供）

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