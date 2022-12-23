入冬最強寒流襲日！新潟800車受困 大雪估影響至26日
日本近來受到入冬最強寒流影響，多數地區紛紛遭到大雪襲擊，包括日本東北的山形縣、西南方比較少降雪的九州地區，都出現明顯的降雪跟積雪。連日大雪更讓包括新潟縣、廣島縣、熊本縣等地接連傳出交通壅塞癱瘓的狀況，其中新潟縣一度發生800多輛車在雪地中動彈不得。由於大雪情況仍在持續，日本首相岸田文雄急忙呼籲受到影響的國人，避免非必要緊急外出。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《富士電視台》、《NHK》等日媒報導，由於受到強烈冷氣團影響，近兩天寒流襲擊多數靠日本海側地區，包括北海道、四國、九州等地區都可能出現大範圍降雪，另外靠太平洋側的西日本地區也有降雪甚至積雪的可能。
由於日本附近遭到強烈冬季高壓籠罩，這一波「入冬最強寒流」影響各地，尤其新潟在早前降下大雪，已經達到比往年多超過3倍的積雪量，對當地帶來傷害，部份地區積雪量比人還高，有一名居住在新潟的廢材再生師還拍下了高達十幾公分的車頂積雪，讓不少網友紛紛留言「一個晚上就積這麼多嗎」、「好像壽司」。
在強降雪影響之下，新潟道路和鐵路也受到嚴重影響，甚至一度出現800多輛汽車卡在道路上動彈不得，得靠政府出動陸上自衛隊支援排解。
新潟、富山與石川3縣預計23日會再降下大雪。當地氣象單位預測，未來還會有大範圍降雪，預計將持續4天，直到本月26日左右。岸田文雄也呼籲受大雪影響的民眾，避免非必要緊急外出。