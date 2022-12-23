特企／士林星醫美學院 X 星和診所 共推當地醫療發展
受全球新冠疫情影響，人們除了對外貌的追求之外，也更加重視自身健康與疾病預防的重要，持續投入大健康領域的星醫美學（股）有限公司，12月22日於鄉林士林官邸《頂級醫療園區》盛大舉辦「士林星醫美學院 X 星和診所」聯合開幕活動，一同帶動士林區醫療產業的蓬勃，並看好疫情後的觀光醫療發展，將其列為明年度集團發展重點之一，期望把用戶帶進來，讓台灣的醫療放眼國際。
台北市士林區擁有豐沛的醫療資源，如：榮總、和信、振興醫院及國立陽明交通大學等，是北台灣大型醫療中心密集之處，也被視為台北市很適合發展頂級醫療產業的聚落。星醫美學（股）有限公司創辦人暨執行長—林信一表示：「這次選擇進駐士林官邸的頂級醫療園區，除了環境優美外，更重要的是園區陸續會有更多醫療與科技企業進駐，我們期望未來有機會可以跟這些企業攜手合作，共同推動醫療發展，帶動士林區醫療產業的蓬勃，交通的便利性也是我們推動觀光醫療的助力之一。」
面對後疫情時代，消費模式與產業生態不斷變化，林信一執行長表示，為滿足市場需求，包括在今年成立旗下第一間再生醫學實驗室，提供完整預防醫學及濃縮技術服務，以及推出Rooti貼心貼服務，可針對日常生活長時間動態監測，幫助及早發現健康偏移的徵兆，努力的方向就是讓好的技術提早介入，不讓用戶在痛苦的狀況下才尋求醫療協助，並期望星醫美學院可作為新的藥局型態場域，提供全球頂尖的醫材，帶給用戶更高品質、健康的生活。
士林星和診所院長—廖偉捷醫師表示：「士林是台北市內最大的行政區，交通方便、生活機能完善，居民除了擁有高消費水準，也非常注重生活品質。我們除了提供在地居民專業醫美服務、治療新趨勢與正確觀念，也用心設計候診區與診間，搭配士林官邸綠意盎然的花園景色，對於容易緊張的用戶與需要高專注力的醫師相當有益，用戶能夠放鬆、感到舒適、有安全感，並透過自動報到跟可視化螢幕等科技工具導入，提供更有效率的保養體驗。」