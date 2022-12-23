大安區沒補選！林奕華2月轉任副市長 阮昭雄斥最糟安排
台北市長當選人蔣萬安將於25日上任，其中一名副市長確定將由國民黨立委林奕華出任，不過林刻意選在明年2月才就任，巧妙拖過時程，讓其將留下的大安區立委席次任期不滿一年，依法不用補選，引發論戰。民進黨台北市大安文山區市議員阮昭雄今（23）日受訪表示，雖然依法有據，但這是一個最糟的安排，因為讓市政府少了一個月的副市長、大安區少了一年的立委，不懂為何會這樣安排。
記者黃宣尹／台北報導
阮昭雄今日陪同民進黨中山、北松山區立委補選候選人吳怡農掃街，由於阮日前也表態爭取代表民進黨出戰中山、北松山區立委補選，因此格外受到關注。阮昭雄在掃街前受訪表示，自己始終都是吳怡農的團隊，大家一起努力打贏這場勝仗是全民期待。
阮昭雄也說，吳怡農提出很多政見，期待對手積極回應，不然是怯戰，且王鴻薇針對吳的政見不敢面對，甚至覺得打動選民，所以想利用抹黑、奧步加以摧毀，這很不道德，「落跑已經不道德了，好好選完才是對民眾的交代」。
記者問及大安區現任立委林奕華將要到明年2月才就任台北市副市長，阮昭雄表示，雖然依法有據，但這是一個最糟的安排，因為讓市政府少了一個月的副市長、大安區少了一年的立委，如果林奕華不想在大安區服務，也不要阻止別人在大安區服務，「不知道為甚麼蔣市長，跟未來的林奕華副市長會做這樣的安排」。