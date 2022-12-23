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MLB／差點轉型當網紅　道奇Bauer禁賽減期明年有望回歸

▲道奇隊投手Trevor Bauer。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇隊投手Trevor Bauer。（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

洛杉磯道奇隊先發右投Trevor Bauer，在2021賽季前與道奇隊簽下一張三年1.02億(約台幣31.3億)的超大肥約，但卻在該年僅出賽17場，就因為涉及違反家庭暴力、性侵與虐待兒童政策，從2021年7月2日之後就被禁賽至今，但原本要被禁賽多達324場並暫停球員身份的他，終於出現轉機，近日大聯盟官方在經過調查及Bauer的上訴後，宣布讓他恢復球員身份，並把禁賽場次減少到194場，新賽季就有機會回到大聯盟的投手丘上。

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在2021年時，Bauer被聖地牙哥一名女性指控兩度性侵她，該名女性還單方面對Bauer提出限制令，但是Bauer始終不認罪，並強調是經過雙方合意，但大聯盟官方仍安排Bauer執行行政假，並在獲得大聯盟球員工會同意後，將他的行政假一路執行到2021年季末。


在該名指控被Bauer性侵的女性提出限制令後，隨即被洛杉磯高等法院的一名法官拒絕了該限制令，而洛杉磯檢察官辦公室在經過調查後，於今年二月宣布將不會對Bauer提起刑事訴訟。


雖然如此，但是大聯盟官方仍對此案件持續進行調查，並且在大聯盟與球員工會訂定的聯合規定中，若一名球員有違反家庭暴力、性侵與虐待兒童政策，該名球員就算沒有在法院中遭指控或是定罪，聯盟官方依舊能暫停他的職務，因此Bauer仍繼續遭大聯盟官方暫停球員職務並禁賽。


目前為止，行政假加上禁賽的場次，Bauer已經錯過243場比賽，其中144場為正式對他的禁賽，大聯盟官方近日正式發出聲明，正式確定Bauer的禁賽場次定調為194場，而在扣掉已經執行的144場禁賽後，新賽季只要再被禁賽50場就能夠回歸大聯盟投手丘，最快在2023年5月23日後就能回到道奇陣中。


根據2015年大聯盟官方頒布的違反家庭暴力、性侵與虐待兒童政策，Bauer的禁賽194場締造了違反此政策最多的禁賽數，而道奇隊在得知Bauer恢復球員身份後，將能有14天的時間決定是否將Bauer放進球隊的40人名單，明年Bauer將能從道奇隊領走3200萬美元(約台幣9.8億)，但根據消息指出，道奇隊正在評估是否將他釋出，可能Bauer一恢復球員身份，就要開始找尋新東家了。

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