特企／告別說話誤會！「順勢聊法」助掌握聊天眉角

特企／小甘菊新品上市　鼓鼓、白安近距互動　粉絲超羨慕

▲德國小甘菊新品上市記者會，代言人白安及鼓鼓呂思緯和品牌代表合照。（圖／品牌提供）
▲德國小甘菊新品上市記者會，代言人白安及鼓鼓呂思緯和品牌代表合照。（圖／品牌提供）

本報訊

隨著2022年步入尾聲，即將在桃園跨年演出的鼓鼓和白安，已受到許多粉絲的殷切期待，而在演出之前，則攜手為保養品牌代言，提前同框出席活動，在透過現場問答互動後，選出答對的幸運歌迷，由鼓鼓為歌迷粉絲親手擦護手霜，以及白安為粉絲親自塗護唇膏，近距離的一對一接觸，就像是偶像劇般的浪漫氣氛，也讓現場差點暴動，直呼「好羨慕！」

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結束新歌巡迴第一站的白安，和眾所期待新專輯的鼓鼓，繼之前成為德國小甘菊年度代言人之後，本次適逢敏弱肌新系列產品的推出，再度同框登場，鼓鼓表示「最近陸續和許多歌迷朋友見面互動，而這次透過小甘菊活動，和歌迷朋友近距離接觸，真的有一種許久不見的感動！」，而一直以來擁有純淨形象的創作歌手白安，在記者會上親手為粉絲擦上護唇膏，現場也是驚呼聲連連，粉絲更是開心地說「這輩子不能刷牙洗臉了！」，針對本次代言活動，白安說：「有一點點害羞、臉紅心跳的感覺，但能夠和歌迷互動，真的很高興，而我本身肌膚也是屬於較敏感的類型，這次為德國小甘菊代言，也讓我為臉部手部肌膚，做最完善的保養！」

持續創新和療癒的本質　讓品牌和代言人完美結合

德國小甘菊一直是護手霜的領導品牌，經典護手霜更是全球平均每分鐘賣出57支的暢銷商品，這次推出全新「敏弱臉部修護系列」，更是看準了台灣市場在肌膚保養的需求，德國小甘菊台灣品牌代表陳春方表示「德國小甘菊是一個擁有悠久歷史的品牌，對於肌膚的保養更是歷久彌新的全球天然保養護理品牌，主要原因是以天然植栽的產品原料做為品牌理念價值，絕不進行動物性試驗和有非必要的化學添加物，品牌不斷的創新，針對市場的需求提出適用的產品，讓使用的肌膚能夠得到應有的修護，而這就像我們的代言人，鼓鼓和白安一直是以創作歌手的形象，持續不斷地推出新的歌曲，用歌聲來療癒我們的聽覺和心靈，和小甘菊品牌完美契合! 」

德國小甘菊全新「敏弱臉部修護系列」，成分使用德國洋甘菊、蘆薈、金盞花多重植萃保濕不油膩配方，在作用上具抗發炎及抗菌，亦促進肌膚修護，提升保護力；深入肌膚底層加強保濕鎖水，提供最舒適的油水平衡調理，如有乾燥敏感、肌膚龜裂、痘痘、牛皮癬、色素沉澱等肌膚困擾，或是因精神壓力、遺傳性基因、荷爾蒙失調、生活環境與作息、飲食習慣等因素誘發出敏感肌膚問題，「敏弱臉部修護系列」是專為敏弱性肌膚設計，解決您的肌膚煩惱！

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