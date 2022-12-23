特企／小甘菊新品上市　鼓鼓、白安近距互動　粉絲超羨慕

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持續創新和療癒的本質 讓品牌和代言人完美結合
德國小甘菊一直是護手霜的領導品牌，經典護手霜更是全球平均每分鐘賣出57支的暢銷商品，這次推出全新「敏弱臉部修護系列」，更是看準了台灣市場在肌膚保養的需求，德國小甘菊台灣品牌代表陳春方表示「德國小甘菊是一個擁有悠久歷史的品牌，對於肌膚的保養更是歷久彌新的全球天然保養護理品牌，主要原因是以天然植栽的產品原料做為品牌理念價值，絕不進行動物性試驗和有非必要的化學添加物，品牌不斷的創新，針對市場的需求提出適用的產品，讓使用的肌膚能夠得到應有的修護，而這就像我們的代言人，鼓鼓和白安一直是以創作歌手的形象，持續不斷地推出新的歌曲，用歌聲來療癒我們的聽覺和心靈，和小甘菊品牌完美契合! 」
德國小甘菊全新「敏弱臉部修護系列」，成分使用德國洋甘菊、蘆薈、金盞花多重植萃保濕不油膩配方，在作用上具抗發炎及抗菌，亦促進肌膚修護，提升保護力；深入肌膚底層加強保濕鎖水，提供最舒適的油水平衡調理，如有乾燥敏感、肌膚龜裂、痘痘、牛皮癬、色素沉澱等肌膚困擾，或是因精神壓力、遺傳性基因、荷爾蒙失調、生活環境與作息、飲食習慣等因素誘發出敏感肌膚問題，「敏弱臉部修護系列」是專為敏弱性肌膚設計，解決您的肌膚煩惱！