違停見警就丟包毒品　車內三人都推託「是他的」

12月21日晚間10點50分許，高雄苓雅分局成功路派出所員警執行巡邏勤務時，在苓雅區新光路與自強三路口，發現一輛自小客車於車道轉角處違停，上前盤查時就見車內人員將不明物品「丟」出，眼尖員警一看竟是白色粉末夾鏈袋及玻璃球吸食器，車上三人還相互推託「是他的」，警方當場將車內三名男女依毒品案帶回依法偵辦。
記者鄭婷襄／高雄報導
警方日前巡邏行經苓雅區新光路與自強三路口，發現一輛自小客車轉角處違規停車，員警上前去攔查，沒想到副駕駛座的潘姓男子，見警前來就突然打開車門丟棄不明物品，這個舉動直接被眼尖的員警撞見，員警當場喝斥「你丟什麼東西」，潘男回「沒有阿，我丟飲料啦」，結果員警蹲下一看，赫然發現竟是玻璃球吸食器和一包白色不明粉末。
然而丟東西的潘男卻推說東西是駕駛萬男的，萬男又推託說是後座乘客周姓女子的，車上三男女都不承認持有，當場互相推託毒品是對方的，員警當場以毒品試劑檢驗白色粉末，呈現二級毒品安非他命陽性反應，潘男、萬男、周女等三人當場皆被帶回偵辦。
沒想到員警進一步在附帶搜索時，又在車內查獲毒品吸食器三組、安非他命一小包，周女見互相推託無效，竟又離譜稱毒品是撿到的，但對於撿到的時間地點卻無法供述，全案警詢後將潘男、萬男、周女等三人都依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995