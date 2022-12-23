急凍3.9℃！19縣市低溫特報　1圖秒懂迎接「極凍聖誕節」

COMEBUY「環保杯」最高折15元！完成活動再享多重好康

▲COMEBUY新年推「環保杯」最高折15元！完成WOKY聯名加碼活動即享優惠，還有多重好康一起迎新年。(圖/品牌提供)
▲COMEBUY新年推「環保杯」最高折15元！完成WOKY聯名加碼活動即享優惠，還有多重好康一起迎新年。(圖/品牌提供)

生活中心/綜合報導

近日終於越來越有冬天冷冷的感覺！加上疫情逐漸趨緩，大家都走出戶外，是否想來杯熱呼呼奶茶暖暖身體？COMEBUY再次攜手保溫杯首推品牌「WOKY沃廚」邀大家新年戶外踏青，攜杯喝飲料還能享最高環保優惠！現在只要憑指定（WOKY聯名）及同系列各顏色杯款，先加入LINE《WOKY官方帳號》拿到限量2500名專屬環保優惠券(含政府環保5元折扣)，到全台COMEBUY門市憑WOKY聯名任一杯；並出示WOKY環保優惠券，買好喝的全飲品飲料，每杯即可享最高15元折扣，新年環保限量優惠(112年1月1日至112年1月20日)，絕對是新年享應環保，送給個人養成好習慣的大禮物。

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▲現在只要憑指定（WOKY聯名）及同系列各顏色杯款，先加入LINE《WOKY官方帳號》拿到限量2500名專屬環保優惠券(含政府環保5元折扣)，到全台COMEBUY門市憑WOKY聯名任一杯。(圖/品牌提供)
▲現在只要憑指定（WOKY聯名）及同系列各顏色杯款，先加入LINE《WOKY官方帳號》拿到限量2500名專屬環保優惠券(含政府環保5元折扣)，到全台COMEBUY門市憑WOKY聯名任一杯。(圖/品牌提供)
幸福濃郁「厚奶」 溫暖清爽「紅拿」

COMEBUY二十年來一直堅持做出每杯現點、現泡的好茶，領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位進行茶葉檢測，就要為茶飲做最安心的把關。在這個冷冷天氣，推薦讓人能感到幸福溫暖；充滿濃郁與清爽風味的(港式厚奶及紅茶拿鐵)，讓每杯現萃茶飲，勾起心中溫暖新鮮的幸福味蕾。

「港式厚奶」是風靡香港百年的國民聖飲，完美的港式厚奶就要做到茶濃、奶濃，特別嚴選全脂淡奶與錫蘭紅茶調製，口感滑順且香醇濃厚，與眾不同的經典口感，才能展現獨特香港味道的絕妙滋味。「紅茶拿鐵」則是COMEBUY最熱銷經典的飲品，有別於外面都是桶泡茶，強調以杯杯現萃而出的世界三大紅茶之一（烏瓦紅茶）；加上香醇鮮乳調製而成，濃郁茶香略帶花香，更增添鮮乳的香甜，絕對是講究健康又愛好奶茶的首選風味。冬天就要鮮萃暖心，才能擁有新鮮感。

▲充滿濃郁與清爽風味的(港式厚奶及紅茶拿鐵)，讓每杯現萃茶飲，勾起心中溫暖新鮮的幸福味蕾。(圖/品牌提供)
▲充滿濃郁與清爽風味的(港式厚奶及紅茶拿鐵)，讓每杯現萃茶飲，勾起心中溫暖新鮮的幸福味蕾。(圖/品牌提供)
2023好康不間斷 多重優惠迎新年

新年就要陪粉絲一起開心迎接，COMEBUY以現萃好茶，提供愛好喝飲料的朋友，最多元的飲品選擇！從最早12年前引進「Q彈粉條」加料，2011年首推果茶系「蘋果冰茶」更是經典必喝飲品，2015年再次引領市場推出「港式厚奶」，讓許多去過香港朋友也能在台灣喝得到最道地風味。去年更是再突破自我，創舉推出現萃冬茶、春茶「比賽茶」，顛覆手搖飲不能喝得到好茶的新觀念。

COMEBUY也於全新年度，立即獻上最多的優惠方式，不管是直接到門市現場購買全飲品，憑指定WOKY聯名杯款；並出示專屬優惠券，享每杯最高15元環保優惠。凡於聖誕節111.12.24(六)至112.1.2(一)。線上點餐加入LINE官方帳號，即可馬上獲得兩張下次購買指定檔期飲品(港式厚奶/紅茶拿鐵)，單品五元折價券。另外，只要單筆消費滿額150元，可獲得全品項9折券一張；單筆消費滿額300元則可加碼再獲得一張全品項85折券。COMEBUY都為粉絲想好，邀請新年一起愛地球享多重好康，還能喝到自己愛喝的現萃好茶。

▲新年就要陪粉絲一起開心迎接，COMEBUY以現萃好茶，提供愛好喝飲料的朋友，最多元的飲品選擇！(圖/品牌提供)
▲新年就要陪粉絲一起開心迎接，COMEBUY以現萃好茶，提供愛好喝飲料的朋友，最多元的飲品選擇！(圖/品牌提供)

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