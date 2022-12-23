131刀狂砍前妻新歡！還把人吊死 醋男「可教化」判無期
高雄市1位34歲的何姓男子，今年5月6號在前妻姚女的家中，發現37歲的吳姓男子穿著內褲正在睡覺。何男認定吳男是前妻的外遇對象，情緒失控持刀砍殺，最終一共刺了吳男131刀，還將已經瀕死的吳男用繩索吊掛於門把，手段十分殘忍。檢方依殺人罪將其起訴，而高雄地院最新一審判決結果出爐，何男被處無期徒刑、遞奪公權終身，全案仍可上訴。
編輯中心/綜合報導
回顧本案，何男與前妻姚女離婚後，因財產分割、子女扶養以及婚前外遇等問題，兩人仍頻起爭執。而在5月6號，何男拿備用鑰匙進入前妻姚女住處想要理論，但姚女當時不在家，屋內僅有吳男打赤膊穿著內褲正在睡覺。
何男認定吳男就是前妻的外遇對象，憤而持刀刺向吳男，吳男驚醒後與何男扭打拉扯，兩人在屋內纏鬥追趕，吳男試圖逃出屋外未果，最終被砍了131刀，失血過多體力不支倒於血泊。而何男見吳男已經瀕死，還拿尼龍繩勒住吳男脖子，將其吊掛在門把上。把吳男殺死後，何男更換衣服帶著砍人的2把水果刀逃逸，最終被警方逮捕。
一審法官審理後認為，何男手段殘忍且始終未與被害人家屬達成和解，不過考量何男沒有前科，且是因不滿吳男與前妻交往，一時情緒激動起意犯案，在完善的教化處遇及適當治療下，尚非全無教化之可能，因此依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。（編輯：倪浩軒）