MLB／教士外野爆滿　明星外野手Myers改當紅人

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根據消息指出，Myers與紅人隊簽下的合約是一張一年短約，總價值大約為750萬美元(約台幣2.3億)，明年賽季的年薪將會是600萬美元(約台幣1.84億)，而這份合約附帶一個2024年的雙方共同選擇權，紅人隊若選擇不執行，將必須付給他150萬美元(約台幣4600萬)的買斷費，另外還有150萬美元(約台幣4600萬)的激勵獎金，加上50萬美元(約台幣1530萬)的交易獎金。
剛滿32歲的Myers，在2013賽季於坦帕灣光芒隊首度登上大聯盟，該年出賽88場打出.293/.354/.478的打擊三圍，外帶13轟，奪下當年美聯新人王，但在隔年陷入撞牆期，因此在2014年季後被交易到教士。
被賣到教士的Myers迎來爆發，於2016年在聖地牙哥舉行的明星賽中以地主球員身份，入選生涯唯一一次明星賽，效力教士8年，共出賽888場，打出.254/.330/.451的打擊三圍，加上134轟、94次盜壘成功，並兩度達成20-20的紀錄。
今年賽季因為受傷，僅出賽77場比賽，Myers坦言「受傷後確實會更想證明自己」，他也認為「有幾個賽季蠻低落的，所以想轉換環境給自己一個新的機會」，加盟紅人也讓他十分興奮地希望能為球隊帶來貢獻。