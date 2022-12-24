發熱衣越穿越冷！專家呼籲「清洗2誤區」：降低保暖效果
聖誕節、跨年將面臨濕冷的天氣，保暖穿搭必備的就是發熱衣，具備輕薄、排汗的功能又能有效防寒，而GU Taiwan特別提醒，具有機能性的防寒發熱衣，最怕受到拉扯破壞，清潔時一定要記得套上洗衣袋，並且不建議加入柔軟劑，以免降低保暖效果；也提醒民眾外出前可以先檢查，當發現發熱衣貼身度越來越差，同樣也會影響保暖禦寒，這時候就需要考慮汰舊換新了！
記者鍾怡婷/綜合報導
發熱衣在清洗時若是犯了誤區，就會大大影響發熱保暖的效果。對此，GU Taiwan也分享了正確的清潔方式，首先要了解發熱衣主要是透過特殊織法去製成，增加纖維中「空氣層」的厚度，再將人體散發的溼氣轉換成熱能，所以會有越穿越暖的效果，因此貼合度相當重要。雖然可以丟進洗衣機中清潔，不過一定要記得套上洗衣袋，避免發熱衣清洗過程遭到拉扯失去彈性，不夠貼身就無法完美包覆身體、鎖住熱能，進而讓保暖效果大打折扣。
清洗劑可以用一般洗衣精，避免放入柔軟劑，會影響布料的吸汗、速乾的機能；雖然發熱衣兩面材質不相同，但晾衣時不用特別分正反，正常晾曬即可。就算人體沒有流汗也會散發濕氣，發熱衣就是透過身體的水分去轉化成熱能，因此建議可以每次穿一天過後就要清洗，雖然不會影響發熱效果，但貼身衣物若沒有常常清潔，肌膚敏感的人恐怕容易長濕疹。
GU Taiwan也建議，發熱衣要選擇貼身的尺寸，才能增加肌膚與衣物的接觸面積，進而有效的轉化熱能，若是發現多次使用、清潔後，貼身度漸漸越來越鬆，就可以考慮汰舊換新，避免穿了發熱衣還是無法有效禦寒。不過品牌方也表示，發熱衣的發熱原理（特殊織法）、清潔、保養、選購方式，主要是以GU Style Heat系列進行說明，但每個牌子發熱衣都不太相同，不一定全部都適用，民眾可觀察衣物洗標後，再進行清潔。