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蔡總統博士論文案　彭文正更一審敗訴

▲媒體人彭文正目前滯美未歸，遭法院通緝（圖／NOWnews資料照）
▲媒體人彭文正目前滯美未歸，遭法院通緝（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

媒體人彭文正質疑總統蔡英文的博士學歷，提出「確認博士論文不存在」之訴，台北地院更一審今（23）日駁回原告聲請，判彭文正敗訴。可上訴。

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今天宣判時，有不少支持者前來法院關心，在法官宣判後，彭文正委任律師張靜表示，鐵定會上訴。

▲彭文正委任律師張靜（圖／記者潘千詩攝，2022.12.23）
▲彭文正委任律師張靜（圖／記者潘千詩攝，2022.12.23）
彭文正近年來因緊咬蔡英文博士論文造假，是名「假博士」，被蔡提告妨害名譽。因彭文正滯美未歸，法院先前開庭時，遭公訴檢察官聲請拘提、通緝，北院法官裁定，不經拘提予以通緝，通緝時效到2035年。

然而，彭文正也主動出擊，2019年12月對蔡的博士論文提出民事訴訟，要求法院確認蔡英文博士論文不存在。

不過，確認博士論文案遭北院法官張詠惠駁回，彭上訴後，高院認為一審程序有瑕疵，廢棄後發回仍由張詠惠審理。彭不滿，再提行政訴訟要求重新分案，遭行政法院判決敗訴確定。

暫停審理的確認博士論文不存在案，法官張詠惠終於在今年3月間裁定恢復審理。

張詠惠開庭審理期間，彭文正跨海視訊出庭，多次當著張詠惠的面嗆要聲請法官迴避，但張詠惠也勸諭彭文正回到案件本身，不須要另開「戰場」去戰法官，全案才終於有進展。

上月底，蔡英文委任律師連元龍帶著蔡英文的博士論文來法院，供法官拍照存證，同時也提供彭文正律師團檢查，但彭文正及律師團質疑蔡英文提供的是「散裝」口試用的草稿，而非「精裝版論文」。最後，法官張詠惠諭知辯結，結果惹怒彭文正律師團。

退庭後，彭的律師立即向法院遞狀追加審判長張詠惠為被告，求償165萬元，稱這樣的金額才能打到最高法院，指控法官侵害原告訴訟權。

為化解國人對總統蔡英文論文的質疑，總統府23日隨同律師群召開記者會，並公布蔡英文論文的原始文件。（圖／記者林人芳攝，2019,09,23)
▲為化解國人對總統蔡英文論文的質疑，總統府2019年間曾公布蔡英文論文的原始文件（圖／NOWnews資料照，2019.09.23)

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