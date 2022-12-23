蔡總統博士論文案　彭文正更一審敗訴

我是廣告 請繼續往下閱讀
彭文正近年來因緊咬蔡英文博士論文造假，是名「假博士」，被蔡提告妨害名譽。因彭文正滯美未歸，法院先前開庭時，遭公訴檢察官聲請拘提、通緝，北院法官裁定，不經拘提予以通緝，通緝時效到2035年。
然而，彭文正也主動出擊，2019年12月對蔡的博士論文提出民事訴訟，要求法院確認蔡英文博士論文不存在。
不過，確認博士論文案遭北院法官張詠惠駁回，彭上訴後，高院認為一審程序有瑕疵，廢棄後發回仍由張詠惠審理。彭不滿，再提行政訴訟要求重新分案，遭行政法院判決敗訴確定。
暫停審理的確認博士論文不存在案，法官張詠惠終於在今年3月間裁定恢復審理。
張詠惠開庭審理期間，彭文正跨海視訊出庭，多次當著張詠惠的面嗆要聲請法官迴避，但張詠惠也勸諭彭文正回到案件本身，不須要另開「戰場」去戰法官，全案才終於有進展。
上月底，蔡英文委任律師連元龍帶著蔡英文的博士論文來法院，供法官拍照存證，同時也提供彭文正律師團檢查，但彭文正及律師團質疑蔡英文提供的是「散裝」口試用的草稿，而非「精裝版論文」。最後，法官張詠惠諭知辯結，結果惹怒彭文正律師團。
退庭後，彭的律師立即向法院遞狀追加審判長張詠惠為被告，求償165萬元，稱這樣的金額才能打到最高法院，指控法官侵害原告訴訟權。