名家論壇》盧燕俐／佈局債券ETF兩大原則

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仔細看一下這份榜單的前十強，大多集中在成交量較活絡，且成立時間較久的美國公債與投資等級債ETF，像是：元大美債20年(00679B)、中信高評級公司債(00772B)、元大投資級公司債(00720B)，及國泰投資級公司債(00725B)等。
截至12月21日，這幾檔ETF今年來績效，大致落在-18％到-22％之間，與台股大盤今年下跌20％相較下，相去不遠，主要就是受到聯準會暴力升息的影響；如今，12月升息2碼，儘管鮑爾強調，「2023年不會降息」，但預估隨著通膨有感下滑，明年上半年就有可能終止升息。
一旦終止升息，債券真正的底部就已確立，甚至有機會迎接大多頭時代！也就是說，在升息末端進場，堪稱買在相對低點，但畢竟明年上半年，按聯準會時程，還有4次會議，會真如外界預期，只在一月和三月各升1碼嗎？還得視通膨情況而定，只怕在明年上半年這段期間，債市仍有不小的震盪，也不排除再破底的可能性。
從另個角度思考，偏好債券商品的人，投資屬性都較為穩健，不易出現像買股一樣當沖或隔日沖的性格。所以，現在進場佈局債券ETF，可以把握兩大原則，第一，要有放長的心理準備，絕非現在買，三個月後就爆賺；其次，要用閒錢投資，才能安然度過未來半年的震盪。
平心而論，現在買債券ETF，有幾大優勢，最吸睛的正是殖利率，美公債已有4％，投資等級債更是來到5％以上，都遠高於過去十年的平均水準，也和台股許多高股息股相當，難怪吸引了不少「存股族」，現在開始也當起「存債族」。
至於價差的部分，跌深就是最大的利多，以元大美債20年為例，從2020年3月高點54.46元，一路跌至今年10月低點30.10元，波段跌幅高達45％；中信高評級公司債也一樣，這波從51.29元，跌至32.99元，跌幅也有36％；國泰投資級公司債則從48.15元跌到最低33.15元，跌幅31％。從低點反彈至今，則約6％到8％之間。但如前所述，目前是相對低檔區，也不排除再破底的可能性。
最後，對「領息族」最大的福音是，債券ETF配息部分，因屬境外所得，現階段還免徵二代健保補充保費，但資金龐大者，仍須留意資本利得部分，得合併海外所得一併申報，只是對多數小額投資人，並不會造成任何困擾。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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