小紅帽報佳音 波麗士攜手宣導慶耶誕

聖誕節前夕，台中市警一分局門口昨（22）日上午突然出現了近30多名戴著紅色聖誕帽的小朋友魚貫跑進西區派出所，原來是「惠華幼兒園」小朋友「報佳音」。小朋友最期待的一站是「臺中市政府警察局第一分局」，他們帶給忙碌的波麗士叔叔滿滿祝福，雖然氣溫有點低，每位小朋友在老師指揮下，每位紅帽天使拿出自己最好表現，一連表演4首準備已久的耶誕歌曲。
記者鄧力軍/台中報導
報佳音活動結束後，交通組池巡官先跟小朋友進行交通安全宣導，講解交通規則的重要性，也送每位小朋友亮光手環，讓他們化身最佳Bling Bling交通代言人。接著偵查隊警員李冠鼐化身為「牛奶哥哥」告訴這些小天使們如何保護自己的身體、當接到詐騙電話時應該要撥打165等注意事項，而在場的小天使們也紛紛熱情給予回應。
最後，小朋友紛紛拿著小小看板「我要當警察」、「開車不喝酒」，擺出最帥氣的姿勢與在場的警察同仁合影。透過多元的預防犯罪、婦幼安全與交通安全知識宣導，讓未來的主人翁可以培養正確的法治觀念來保護自己，創造臺中市為全臺最友善的宜居城市。
最驚喜的是「臺中市政府警察局第一分局」-張?祥分局長也現身與這群紅帽天使歡樂，讓老師及小朋友又驚又喜，讓整個警一分局充滿暖暖的聖誕氣氛，在場的警察同仁也表示看到這群活潑的小小天使帶來祝福，讓自己提振精神再出發打拼，繼續為治安盡一份心力，同時也祝福大家聖誕節快樂。