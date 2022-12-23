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安妮快閃歐洲「上半身清空」被捕捉　來不及做防護措施

▲安妮裸上身被捕捉，來不及做防護。（圖／伊林娛樂提供）
▲安妮裸上身被捕捉，來不及做防護。（圖／伊林娛樂提供）

記者侯家瑜/綜合報導

來自俄羅斯的美女藝人安妮，上月隻身赴歐洲旅遊，3周的旅程，足跡跨越英國、法國、義大利及土耳其4國，此行除旅行外，主要是要與各國攝影師合作拍攝寫真桌曆。這次寫真桌曆共有13款不同風格的照片，其中一張是位於土耳其安塔利亞港口邊，安妮上半身全裸身影，令人看得目不轉睛。

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▲安妮上月隻身赴歐洲旅遊。（圖／伊林娛樂提供）
▲安妮上月隻身赴歐洲旅遊。（圖／伊林娛樂提供）
疫情解封後，安妮今年除了回家鄉俄羅斯外，也分別到泰國、新加坡旅遊，「人生第一次一個人出國，本來覺得辦不到，朋友也擔心危險，但我深信只要我對別人好，別人也會對我好，很幸運這次在國外的拍攝工作，感受到滿滿的溫暖。」坦言旅行中受到很多照顧及幫助，也認識許多新朋友，相當感動。

這次寫真桌曆拍攝，安妮大膽構想與國外在地攝影師合作，希望攝影師透過作品介紹他們熟悉的家園，「生活在當地的攝影師，最了解自己的文化及風土民情。」拍攝過程中，攝影師也與安妮分享各自的攝影工作故事，其中一位來自俄羅斯，嫁到土耳其的女攝影師最令安妮印象深刻，安妮上半身全裸照，即由她快閃掌鏡完成。安妮坦言是自己主動向女攝影師提出快閃拍攝的想法，「我覺得試試看，拍不好也沒關係。」因為要快速完成，安妮脫下外套後，迅速拍3張就離開，來不及做任何防護措施，拍攝時間是一大早，完成後才發現除對岸有警察，周邊還有正在專心釣魚的大哥，她自信地說：「但在所有人還沒搞清楚狀況前，我們已拍完走人。」

▲安妮上半身全裸照。（圖／伊林娛樂提供）
▲安妮上半身全裸照。（圖／伊林娛樂提供）
除寫真桌曆發售外，安妮2023年也將公開新單曲，明年1月中會在活動中演出新曲並擔任DJ，當天也會拍攝MV。「安妮2023 My Journey寫真桌曆」即日起開放預購，12月30日上市。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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