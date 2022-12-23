安妮快閃歐洲「上半身清空」被捕捉　來不及做防護措施

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這次寫真桌曆拍攝，安妮大膽構想與國外在地攝影師合作，希望攝影師透過作品介紹他們熟悉的家園，「生活在當地的攝影師，最了解自己的文化及風土民情。」拍攝過程中，攝影師也與安妮分享各自的攝影工作故事，其中一位來自俄羅斯，嫁到土耳其的女攝影師最令安妮印象深刻，安妮上半身全裸照，即由她快閃掌鏡完成。安妮坦言是自己主動向女攝影師提出快閃拍攝的想法，「我覺得試試看，拍不好也沒關係。」因為要快速完成，安妮脫下外套後，迅速拍3張就離開，來不及做任何防護措施，拍攝時間是一大早，完成後才發現除對岸有警察，周邊還有正在專心釣魚的大哥，她自信地說：「但在所有人還沒搞清楚狀況前，我們已拍完走人。」
除寫真桌曆發售外，安妮2023年也將公開新單曲，明年1月中會在活動中演出新曲並擔任DJ，當天也會拍攝MV。「安妮2023 My Journey寫真桌曆」即日起開放預購，12月30日上市。
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