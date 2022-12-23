「蝦爆了」浮誇海鮮麵又有新作 北極甜蝦鋪好鋪滿好鮮甜

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連鎖飲料店「金三益」創辦人陳愷威原為加盟茶飲店的老闆，因想開創自己的品牌，於2017年創立「金三益」茶飲總店，初期生意不錯，但長期來始終不敵飲料市場的強力競爭，頭一年內就賠了300多萬，苦撐了2年萌生想收手的念頭，也考慮改變經營型態。一次巧合中發現友人有漁船，同時也有貨源，因此陳愷威靈機一動，嘗試販售小卷鍋燒意麵試試水溫。一推出由於料多品質又佳，滿滿的小卷被網友戲稱為「史上最浮誇鍋燒意麵」，一度成為發燒話題。而且因為價格佛心，只要百元出頭就能吃到滿滿魚鮮，CP值爆表，吸引消費者大排長龍，這樣的契機讓陳愷威的事業由谷底翻身。
浮誇海鮮鍋燒意麵讓陳愷威事業成功轉型，近期他又推出30隻北極甜蝦意麵、麻油紅蟳麵線等新菜色，要讓消費者有耳目一新的感受。陳愷威說，這兩年雖遭疫情，但他們業績卻逆勢成長，除了商品有特色外，對於品管他更是要求，加上擁有自己的海鮮物流，不怕貨源出問題。
30隻北極甜蝦鍋燒意麵一上桌就是目光焦點，甜蝦滋味鮮甜，滿滿的粉橘色鋪在意麵上，好吃又好拍。陳愷威說，甜蝦是從北極海域捕抓，透過漁船急速冷凍技術，保存鮮味，且煮食不超過30秒，吃得出甜味；另外，台灣人冬季喜歡吃補，也順勢推出麻油紅蟳麵線新品，3大隻紅蟳滿滿蟹黃，光看就讓人口水直流，搭配了蟹黃湯頭更是滿滿海味，裡裡外外都是鮮甜味。
目前金三益有9家連鎖店，包括台南4家、台中3家、高雄1家、嘉義1家，陳愷威表示，明年台中、嘉義都會再增加加盟店，且會進軍北部，目標上看拓點20家，讓北部人不用到中南部也能吃得到浮誇系海鮮鍋燒意麵。