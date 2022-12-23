健保停復保規定違反法律保留原則　憲法法庭判違憲

一名長期旅居國外的李姓女子，為了3個月的2247元健保費聲請釋憲，主張新修正的《全民健保法施行細則》違憲。憲法法庭今（23）日判決違反法律保留原則而違憲，最晚在判決公告之日起屆滿2年時，失其效力。
記者潘千詩／台北報導
憲法法庭認為，《全民健保法施行細則》第37條第1項第2款及第39條第1項第2款所設的要件並不違憲，但卻未以法律或法律明確授權之命令來訂定，即就健保停保及復保等權利義務關係重要事項逕為規範，違反法律保留原則，不過，停復保制度既然屬於重要事項，就應該以法律或法律明確授權之命令來規定，因此有給予2年的檢討期。換句話說，目前旅居國外、受影響的台灣人約56萬人，返國後仍須依照施行細則規定，辦理停保跟復保。
據了解，2015年至2019年，平均每年有約近5.7萬人有返國並使用健保就醫，每年平均金額約3.5億元，前2年因為疫情關係，返台使用健保就醫者反而大幅度降低。
為解決旅外國人回台爽用健保的問題，政府於2012年間修正《全民健康保險法施行細則》，規定民眾辦理出國停保，於返國復保後應屆滿3個月，才能再次辦理停保。
李姓女子自2002年間長期居留國外，每年農曆春節才短暫返國陪伴父親過節後即出境。健保署通知李女依規定辦理復保，李女沒有處理，健保署於2016年核定李女復保、停保日期，並要求李女繳交復保至停保期間的健保費。
李女不服提審議、訴願遭駁後，改提行政訴訟，結果也遭法院駁回確定，她再向大法官聲請釋憲，主張新修正的規定已侵害人民權益，不符合比例原則，希望大法官宣告相關規定違憲。