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信誼贈高雄慢飛天使耶誕禮盒　共讀共玩感受節慶溫暖

▲信誼基金會捐贈聖誕禮物盒給高雄18處兒童早期療育據點，刺激慢飛天使學習。（圖／信誼基金會提供）
▲信誼基金會捐贈聖誕禮物盒給高雄18處兒童早期療育據點，刺激慢飛天使學習。（圖／信誼基金會提供）

記者李琦瑋／台北報導

信誼基金會在今年7月精選出100種圖書和玩具，捐贈給高雄18處兒童早期療育據點，豐富孩童的多元感官刺激，帶動學習動機，日前再次提供「Goodstart好好開始　聖誕禮物盒」給這些據點的645位孩童，為其挑選0至3歲、4至7歲的專屬圖書和遊戲，讓孩童們感受節慶的溫暖。

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信誼基金會董事長張杏如表示，節慶不僅能讓孩子感受多元文化的差異，過節儀式和溫馨互動也能增進孩子的歸屬感及安全感。信誼在7至8月間挹注高雄市早療據點圖書、遊具等教學資源後，特別選在聖誕節前夕為這些孩子挑選0至3歲、4至7歲的專屬禮物，選擇互動性高又具節慶氛圍的圖書和遊戲，送給每一位孩子。

張杏如說，共讀、共玩是每天的工作和日積月累的成果，她建議家長在節日裡善用圖書、教具和孩子互動，不僅能觀察孩子的發展進度，透過親密的共讀、共玩，也能讓孩子感受節慶的溫暖。

高雄市社會局兒福中心主任陳秀雯表示，感謝信誼基金會對於高雄市發展遲緩及身心障礙兒童的關懷與協助，前次捐贈各據點多元性的書籍及教具，讓早療的孩子享有豐富又多樣的繪本閱讀，已成為早療據點裡親子、師生與親師間的橋梁，不論是教學或日常生活，甚至是情感互動與文化刺激，都有了很棒的交流體驗。捐贈資源後舉辦的線上學習資源交流會，也讓教師們能充分認識這些資源的特性，融入課程發揮最大的學習效益。

陳秀雯說，這次贈送的聖誕禮物盒，現場教師收到後立刻運用圖卡與繪本，設計教學互動主題，來增進幼童的視覺搜尋、口語表達及組織分類等綜合能力。過程中也邀請家長入班觀摩、互動，有家長回饋說，上次帶小朋友去看牙醫，小朋友想到「鱷魚怕怕牙醫怕怕」的繪本，跟媽媽說：「我才不會像鱷魚一樣害怕，我會自己坐上去給醫生看牙齒！」，上過課後也願意給牙醫塗氟了。

陳秀雯表示，信誼捐贈的閱讀與學習資源，真的對慢飛孩童有很大的助益，並提醒民眾，0至6歲是兒童發展關鍵的黃金期，父母可以及早觀察、發現，藉由專業早療團隊提供相關服務、減輕家庭的負擔。

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