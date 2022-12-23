特企／魔力寶貝 X 妖怪三國志　共推耶誕祭雙重活動

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由大宇資訊旗下在台營運深耕逾20個年頭的經典2D角色扮演網路遊戲《魔力寶貝》，即將與玩家一同迎來第21個聖誕節，即日起推出全新聖誕主題活動。活動一特別在法蘭城、哥拉爾、天使城等三處放置「驚喜聖誕樹」，為冒險的路途上，增添幾分耶誕佳節的歡樂。玩家可以在白天時候(遊戲時間)掛上聖誕襪，當夜晚來臨時將有聖誕老人送來驚喜神秘禮物，一同重溫兒時掛襪子收禮物的樂趣。
活動二「聖誕禮物交換派對」，搗蛋鬼精靈們正在大鬧禮物工房，玩家們可以從他們手中取得禮物，好好包裝禮物後，來場盛大的禮物交換派對吧！但別忘了配對到正確的鑰匙才能打開！
《妖怪三國志》推聖誕祭應援活動
由LEVEL-5與KOEI TECMO Games雙大廠聯手打造，星宇互娛代理的Q萌策略手遊《妖怪三國志 竊國戰爭》在台營運迎來上市滿半週年。憑藉著KOEI知名作品《三國志》組織大軍、調兵遣將的策略玩法，再搭上超人氣動漫《妖怪手錶》的可愛度破表的形象，贏得眾多玩家喜愛。
於聖誕佳節推出聖誕祭應援活動，於活動期間（即日起至12月29日止）除了天天登入可獲得各項好禮外，若參加限時賓果任務活動，完成全部連線還能獲得「將星聖誕吹雪姬」。浪漫耶誕怎可少了應景物「鈴鐺」？在竊國戰爭中的金幣挑戰賽與天下統一戰中贏得勝利所獲得的鈴鐺，可以用來兌換資源與眾多限定武將！
喜迎半週年 再出結合骰子新玩法
適逢上市滿半週年，《妖怪三國志 竊國戰爭》同步宣告新增天下統一戰最終篇章—中原地區，另特別開發結合旗下遊戲大富翁的經典玩法，選擇地圖，透過擲骰一步步抵達終點，最終打倒Boss將可獲得將星妖怪與多項獎勵。遊戲中還有機會隨機出現幸運關卡，獲得限量神秘獎勵，歡迎新舊玩家一起來試試運氣！
聖誕限定妖怪轉蛋（即日起至1月5日前）：甜美可愛的「聖誕快樂胡喜媚」！
聖誕限定軍魔神轉蛋（即日起至12月29日前）：「聖誕孫尚香」、「聖誕孫權」
官方粉絲團亦同步推出留言抽好禮活動，500、100元現金禮券年末大放送。詳細活動詳見：https://www.facebook.com/softstar.yksk。