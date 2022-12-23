小S穿「低胸戰袍」重現《康熙》 蔡康永笑虧：越長越高
蔡康永、小S主持的《康熙來了》即使已經停播，仍是不少人的回憶殺，而繼前陣子蔡康永上小S睽違已久的節目《熙娣想聊》後，這次也再度現身《小姐不熙娣》捧場。小S昨（22）日在臉書上曝光與蔡康永錄影的花絮照，只見她為了鄭重歡迎老朋友兼舊搭檔，特地以一身暗黑低胸戰袍登場，她極厚的跟鞋也讓蔡康永直呼：「妳越長越高了。」
記者侯家瑜/綜合報導
小S身穿一套黑色緊身洋裝露出修長美腿，胸前特地挖空露出東西半球，還對著鏡頭露出迷人又具氣勢的招牌微笑，纖細的身材保養有佳，而特地穿上極厚高跟靴的她，站在蔡康永旁邊，幾乎高過對方半顆頭，蔡康永則在留言區打趣地說：「妳越長越高。」粉絲們也在留言區大讚小S是「國際巨星」，還不忘敲碗《康熙來了》續集：「拜託讓康熙經典回歸」、「還是康熙好看，值得花時間去看」、「超愛看康熙，現在只能看重播」、「還我康熙，我的青春，跪求康熙再來個10年。」
事實上，蔡康永日前在創作展開展記者會時，就透露有想過要主持「老人版」的《康熙來了》，也提到目前還沒有一檔節目，能大方用「長輩」的主題來詮釋、製作，至於未來是否會著手，蔡康永表示會再認真考慮，也沒有把話說死，「對於是否能讓觀眾，再感到有趣，確實還是有很多考量。」