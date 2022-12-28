沒有誰是局外人！《台灣犯罪故事》寫實刻劃出人性善與惡

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而從10月甫上線的前導預告，以蒙太奇片段曝光精華片段，以及華麗演員陣容，而進一步窺探《台灣犯罪故事》製作卡司，包括《麻醉風暴》金鐘獎導演蕭力修、曾執導電影《狂徒》的導演洪子烜、《權力過程》金鐘獎導演范揚仲、《誰是被害者》編劇徐瑞良都參與主創。緊接在12月5日釋出正式預告和單元海報，以暗冷色調呈現險惡幽暗的人性，金馬影帝陳以文的凝重對白：「那天一定有什麼不尋常的事」，更似道出整部劇，皆暗藏難以窺透的真實全貌！而犯罪者的背後動機究竟如何，就等你屆時一同沉浸其中，解開謎題。
《台灣犯罪故事》光是預告就能感受層層有如迷霧般的氛圍，在臉書上也可以發現不少網友相當期待，紛紛好奇何時上線，更有網友表示「讓人想起盛竹如的經典口白」。沒想到資深媒體人盛竹如不久後還真的跨界攜手眼球中央電視台視網膜 Retina ，兩代新聞人強強聯手抽絲剝繭為《台灣犯罪故事》發行《真相日報》！1月1日起觀眾們更可至台哥大和凱擘限定門市領取限量版真相日報，一窺四個單元背後的精彩故事。
2023 年開春首部備受重視的《台灣犯罪故事》將於2023年1月4日起自「出軌」開始在Disney+ 獨家上線，全劇4篇故事每週三上線一單元3集，共12集，除了探討人性黑暗面，善與惡的界線，編劇和導演也將透過各角色的過去、無可奈何，以及選擇堆疊出人性光輝面，讓觀有體驗充滿柳暗花明的驚喜感，引領觀眾一同反思，甚至能夠獲得一點安慰，為目前備受期待的2023影集之一。
Disney+ 除了即將上線《台灣犯罪故事》，平台上還有獨家熱播的韓劇《異感追擊：連瞳》《災後調查日誌》、《地下菁英》，日劇《遊戲之子》《噬亡村》(12/28開播)，運動美劇《小球會大明星》《貝克漢的黃金球隊》等等你來欣賞！
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