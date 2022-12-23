唐綺陽預告「魔羯新月」來臨！把握這8小時：許願易實現

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同時也呼籲大家，如果對未來有任何期許或是想「順利過關」的話，可以藉由好好把握這次的「魔羯新月」許下願望，「不要害怕，就算有苦，魔羯能量也意味，因認真努力而有盡頭。」
不過，她也提醒，由於魔羯是靠不怕吃苦、不懈努力、自律而練就的功夫，並不信任一夜爆紅這種事，所以比較適合許下「給自己壓力」的願望，像是少吃、減重、開始運動健身、早睡早起等生活作息類，或「戒除」某些不良習慣，「雖然一定很困難，一定不習慣，但若能讓身心變好，這種『良性壓力』都值得一試。」
另外，唐綺陽也提到，魔羯也跟「老一輩、長輩、高層、長官、政府」有關，因此，希望家人長輩身體健康，或是希望政府傾聽民意等等都可以許願。還有像是「人生進階」的方面，例如結婚、生子、開公司、升官、競賽得獎等也都非常適合。
唐綺陽表示，大家也可以思考一下「想走什麼『型』」，魔羯也讓人意識到「形象的重要」，尤其近期會有那麼多「要見人」的聚會，怎樣的場合該怎麼穿？跟誰見面，要呈現怎樣的自己「較得體」？形象可不只是虛榮，而是實實在在能形成影響力的事務，尤其一些高階、正式的場合更是如此，所以人在社會走、形象要有，現在就開始想想，要以哪種形象示人？一起來認真打造，「這些都是魔羯式的心願，因應過關，把握機會，八小時內一起祈願吧！」（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。