全台獨創「醫術結合藝術」 民權馬光中醫呵護患者身心靈
一直以「善待患者」為主要核心價值的馬光醫療網，為了讓更多患者體驗到最專業的中醫醫療服務，今年持續拓展連鎖醫療體系的第17家院所，「民權馬光中醫」今（24）日正式開幕，座落於台南民權路上的「民權馬光中醫診所」以美術館藝廊形象，結合中醫醫療的專業及最暖心的患者服務，打造出最超乎想像的中醫診所。24日開幕儀式，吸引許多鄰近的鄉親及原台南院所的患者們前往共襄盛舉。
生活中心/綜合報導
「民權馬光中醫診所」座落於台南觀光的中心區域「中西區」，延續馬光中醫院所一直以來給患者最明亮寬敞的候診空間特色，打破中醫既定刻板印象，不僅沒有傳統診所狹小、昏暗且散發濃厚中藥味的環境，反而發揮創意與藝術結合，在院所內展出珍藏的國內知名畫家向元淑的畫作，這次展出「想望-隨緣而行」系列畫作，主要的寓意是用「心之眼」來欣賞週遭之美，繁花似錦，隨緣而行；而畫中之人都只畫一隻眼，意為「睜隻眼閉隻眼，凡事勿斤斤計較，盡量看好的一面。」
另外，還與當地插畫藝術家陳裕仁(Marco Chen)合作特色插畫，Marco透過簡單線條與筆觸且融入西方的漫畫風格，來繪畫出「民權馬光」與「中西區特色景點」結合的畫作，即日起在院所的候診空間做個人畫展的展出，讓患者們在候診的同時，也可以用藝術來陶冶自己的心靈，進而達到身心靈的平衡健康。
「患者的需求是我們最重視，也是我們會努力去達成的目標！」馬光醫療網的執行長黃福祥表示，馬光醫療網秉持著深耕在地服務的決心，並且為了讓更多患者可以享有最優質的中醫保健服務，因此在台南地區從原有的3家院所於今年年底增加到第4家，服務範圍拓展至台南的中西區域，讓居住在附近的患者可以直接就近接受最完善的中醫醫療服務。
黃福祥指出，除了擴大服務範圍、擁有專業的中醫師陣容、高品質的科學中藥、舒適環境及貼心的服務、以及推動與患者之間感動式的服務之外，民權馬光中醫診所更致力照顧於患者們全面性的健康，首創醫療與藝術結合，未來也將會不定期與其他藝術家合作舉辦各式不同的展覽，讓這裡成為最特別的藝術分享空間，讓患者們可以從身心靈得到最好的醫療照護！