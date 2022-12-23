歡聚好食光年貨市集1/71/8展開限量青農大禮包好物連連

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台南市農業局副局長陳仲杰表示，農業局感謝大成公司合作辦理這次的年貨市集，善盡在地企業社會責任，而這次市集活動不僅是提供本市青農多一個銷售管道，更讓各地民眾可以更認識青農產品及品牌特色，也期待未來可以持續合作，一同讓台南農業繁榮發展且青農更卓越成長。
除了各式農漁畜產品外，大成長城也致力於寵物市場，開發寵物飼料。今日記者會大成長城gomo品牌寵物部副總曾淳偉表示，GOMO PET FOOD為大成集團全能營養技術股份有限公司傾注心力的寵物品牌，品牌使命是友善與關懷，連結寵物與人最深厚的感情。健康、快樂的毛孩是團隊持續研究發展的核心目標，結合全能營養的技術優勢，從篩選好原料、健康配方設計、安全製程、多道品管的全流程管理，持續開發安全與健康美味的毛孩食品。
今日記者會也邀請到大成集團旗下檀島香港茶餐廳行政主廚黃祥恩展示料理，他以大成產品結合台南青農優質農產品推出「三杯大成雞」、「醬綠竹筍炒根島蝦」及「香菜皮蛋魚片湯」等3道料理，現場頓時香氣四溢。黃祥恩表示，今日示範的料理都能在家裡輕鬆做到，只要選對商品及步驟，美味不會輸給餐廳。
「2023大成歡聚好食光年貨市集」活動當天現場除有青農的優質產品，還有各式年節伴手禮、美食料理包，並有擲筊大賽、吃漢堡大賽、公益捐血及闖關遊戲等多項活動，歡迎民眾朋友一同前來開心採買，也支持在地青農。