視障者也能衝浪、重訓！身障聯盟培訓16名教練推運動平權

我是廣告 請繼續往下閱讀
參與大躍進計畫的視障者張哲瑞，高中時不明原因突然失明，病程才2、3個月，就從正常的眼睛到雙眼幾乎失明，從此世界呈現「黑白馬賽克」，只看得到光影、模糊黑白色塊。他說，失明來得太快、太突然，一開始連擠牙膏都練很久，牙膏總是會掉落，最後索性直接擠進嘴裡，就連以往簡單的行走，都因為看不見、沒安全感，改成拖地而行，「很多人誤以為我是腳受傷。」
但熱愛運動的他，即使生活有諸多不便，也無法阻擋他嘗試各種運動。他說，很多人以為視障者不喜歡運動，整天只想待在家，但視障者只是看不見，手腳並沒有問題，需要的只是語言上的交流，像之前跟朋友去衝浪，他看不見浪，不知道該怎麼做，朋友就用聲音指導、大喊「浪來了」，讓他解鎖新運動；這次參與大躍進計畫，也是教練從旁指導棒式、貓式，還有TRX的訓練等，讓他能安全的運動。
他說，身障者也許做得不夠好，但同樣能運動、體驗各種新鮮事，希望身障者不要自我侷限、社會也不要拒絕他們，一起打破身障者們不便就不要動的觀念。
曾是輪椅網球國手的呂嘉儀則說，對於身障者而言，運動處處都是障礙，自己從沒去過運動中心，因為工作人員擔心跌倒、受傷要負責，但在體育署推廣下，現在的運動環境與服務人員的態度有大幅改善。她說，身障者異質性高，需要個別化的運動處方，感謝受訓教練幫她找到最適合的運動方式。
身心障礙聯盟自12月23日至25日，在華山1914文創產業園區中5B鍋爐室，舉辦為期3天的「Challenge運動x遊戲零距離特展」，結合懸疑風格的「ONE DAY遊戲」與「運動大躍進」主題，藉由關卡設計，讓參觀民眾體驗到身障者的不便，並推廣運動平權觀念。