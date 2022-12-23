「老公」林柏宏紙紮人現身 許光漢：新郎一號好久不見
許光漢今（23日）與馬念先、導演程偉豪出席喜劇片《關於我和鬼變成家人的那件事》正式預告發布會，片中許光漢飾演恐同男警吳明翰，與林柏宏飾演「死掉的Gay」毛毛冥婚，林柏宏的紙紮人替身現身站台，許光漢搞笑地說：「新郎一號，好久不見！」讓全場媒體笑翻。
娛樂中心／綜合報導
正式預告裡，有林柏宏直接正對跨坐在全裸許光漢肩上的「重鹹畫面」，許光漢回憶這場戲說：「這真的是超難度動作，不只是我要承受一些重量，柏宏在上面吊鋼絲也要撐住不能歪倒。」程偉豪則負責從旁下指令：「柏宏再挺直一點，光漢的臉整個埋進去看不到囉！」記者會上，特別請出神祕嘉賓「陰間毛毛」紙紮人登場，活動前還特別去找紙紮師傅換穿嶄新西裝，代表林柏宏到場緊盯「男神老公」許光漢，讓他甩也甩不掉。
許光漢連腳趾頭都戲感十足，預告一幕他洗澡伸腳撿飛出去的肥皂，光憑五隻腳趾就展現驚人肌肉靈活度及高超演技，他逗趣說：「腳趾有去舉一下啞鈴訓練。」但為完美捕捉最佳效果，試了好幾顆鏡頭才達到導演需求，全程濕身裸體的許光漢隔天直接感冒掛病號，他卻絲毫不喊苦，相當敬業。
「正港分局」刑警雙帥許光漢、馬念先首次在媒體面前合體，馬念先片中飾演警察隊長張永康，是許光漢的上司，他透露對許光漢的初印象：「他準備很認真，頭也好小一顆喔。」許光漢謙虛地說：「我以前是馬哥的粉絲，會聽糯米糰的歌。」馬念先受寵若驚，笑說：「我身邊很多女生朋友都超喜歡光漢，朋友知道我跟你拍戲，瞬間我的地位就提升了！」（編輯：楊穎軒）