銀行業者啟動「羽翼分行」　開啟特教生就業轉銜新模式

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台北市政府教育局副局長鄧進權表示，台北富邦銀行「羽翼分行」金融培訓計畫對特教班同學來說是一項有難度的新嘗試，曾有學生反饋，由於銀行櫃檯作業程序繁複，操作準確性會直接影響到顧客權益，在培訓剛開始時曾受到許多挫折、無法適應，甚至回家躲起來偷哭，然而在學校及職場友善的支持下，這些學生都願意接受挑戰、堅持到底。日後教育局也會持續拓展跨局處轉銜合作機制，豐富學生職業探索與就業媒合機會，以讓學生更適性發展。
松山家商校長張瑞賓表示，由於學校合作多年之實習職場多偏向步驟簡易、重複性高、勞動服務之職務，而專業技能班學生實習目標除職業態度之培養外，更期待能在專業能力上訓練與提升，因此要能覓得友善、包容及支持之職場更是困難。然而，台北富邦銀行與學校合作之「羽翼分行」金融培訓計畫，除能讓學生透過高櫃檯事務人員培訓之實習經驗，增進工作技能，培養自信外，更進一步促進學生對未來職涯選擇開拓更高、更寬廣的視野。
北富銀行銷長吳薏菱表示，聯合國「身心障礙者權利公約（The Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD）」中特別強調「去機構化」，希望弱勢族群能走出受庇護的特定場域，走進社區，達到真正的共融，這也啟發北富銀探索身心障礙者進入金融職場的各種可能性。
吳薏菱說明，這項計畫之所以叫做「羽翼分行」，是因為北富銀相信許多孩子並不是做不到，只是需要更容易消化的訓練方式和多一點的適應時間。如果大眾願意用羽翼呵護他們，並幫助他們長出能夠飛翔的翅膀，這些學生將有機會在更寬廣的職場天空翱翔。
目前北富銀在松南、永吉、東門、基隆路四間分行均已設置「羽翼分行」專櫃，同學每周三和周四都會到分行為來行客戶進行存款、提款、轉帳、匯款及更換存摺等簡易型金融服務，民眾有需要時不妨到這四間分行，給同學們更多服務機會。
展望未來，「羽翼分行」只是起點，北富銀將持續與松山家商合作，為新入學的特教生實施金融培力外，更會把執行此計畫的經驗轉化為教案，與其他特教學校和產業分享，擴大這個新模式的影響力，期望透過更多企業的響應和學校的加入，為特教生開啟更寬闊的就業空間，一起成為創造共融社會的正向力量。