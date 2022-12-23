腹痛難耐竟是結石又罹癌 放射線治療免開刀重振雄風

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林新醫院引進最新的放射治療儀器Trilogy以來，針對攝護腺癌皆以放射治療為主要根治手段，精準度達2.5MM可避開正常組織，提供腫瘤周圍正常組織良好之保護；照射時間短，可快速的在2分鐘內完成，且準確殲滅癌細胞。以黃先生為例，今年二月開始由放射腫瘤科尹廣宬醫師主治，安排每星期5天、每次約5分鐘的放射線照射，並輔以每三個月一次荷爾蒙治療。今年2月至4月間共完成40次療程，治療期間沒有任何不適感覺，現在排尿正常，性功能也很美好，每天跑步、運動，人生依舊是彩色的。
李芃逸主任表示，近年來攝護腺癌發生率逐年上升，估計每年有七千多位男性罹癌，換算大約每2700位男性，就有1人罹患攝護腺癌，嚴重影響男性國人健康。攝護腺癌發生的原因包括遺傳、老化、種族、飲食及環境，發生率則與年齡有關，40歲以後就有發生攝護腺癌的可能，此後發生率隨年齡增加。
李主任指出，攝護腺癌也是一種「沈默疾病」，初期大多無症狀，常等到腫瘤壓迫膀胱，或尿道出現疼痛、燒灼感、解血尿，甚至骨頭痠痛才被診斷，則已屬中晚期，錯失了黃金治療時機。呼籲50歲以上男性，每年接受肛門指診與攝護腺特定抗原檢查，早期診斷，並配合醫師治療計畫，可以提高治癒率及存活率。