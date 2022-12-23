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腹痛難耐竟是結石又罹癌 放射線治療免開刀重振雄風

▲黃姓男子腹痛難耐，診斷竟是結石又罹患攝護腺癌，經林新醫院採取放射線治療，免開刀又重振雄風。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.23)
▲黃姓男子腹痛難耐，診斷竟是結石又罹患攝護腺癌，經林新醫院採取放射線治療，免開刀又重振雄風。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.23)

記者金武鳯/台中報導

台中市54歲黃先生喜歡運動和美食。去年10月到東石吃海產，菜才上桌他就腹痛難耐，緊急回台中林新醫院就醫，以為是膀胱結石作祟，進行取石後發現攝護腺肥大，刮除及切片後，竟發現是攝護腺癌二期，擔心根除性手術會有漏尿、性功能障礙後遺症，接受放射線加賀爾蒙治療，40次放射療程，每次5分鐘，完成治療至今逾半年，癌細胞消失，生活恢復正常

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林新醫院放射腫瘤科主任李芃逸醫師表示，攝護腺癌患者若無遠端轉移，選擇放射線治療或手術切除，均可有效根治疾病。放射線治療除可以達到與手術相同的局部控制與存活率外，還可免去手術的副作用，如漏尿及性功能障礙等；且不必麻醉，所以沒有麻醉所需承擔的風險。

▲放射腫瘤科尹廣宬醫師，安排黃姓男子每星期5天、每次約5分鐘的放射線照射，並輔以每三個月一次荷爾蒙治療，三個月後癌細胞消失。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.23)
▲放射腫瘤科尹廣宬醫師，安排黃姓男子每星期5天、每次約5分鐘的放射線照射，並輔以每三個月一次荷爾蒙治療，三個月後癌細胞消失。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.23)
林新醫院引進最新的放射治療儀器Trilogy以來，針對攝護腺癌皆以放射治療為主要根治手段，精準度達2.5MM可避開正常組織，提供腫瘤周圍正常組織良好之保護；照射時間短，可快速的在2分鐘內完成，且準確殲滅癌細胞。以黃先生為例，今年二月開始由放射腫瘤科尹廣宬醫師主治，安排每星期5天、每次約5分鐘的放射線照射，並輔以每三個月一次荷爾蒙治療。今年2月至4月間共完成40次療程，治療期間沒有任何不適感覺，現在排尿正常，性功能也很美好，每天跑步、運動，人生依舊是彩色的。

李芃逸主任表示，近年來攝護腺癌發生率逐年上升，估計每年有七千多位男性罹癌，換算大約每2700位男性，就有1人罹患攝護腺癌，嚴重影響男性國人健康。攝護腺癌發生的原因包括遺傳、老化、種族、飲食及環境，發生率則與年齡有關，40歲以後就有發生攝護腺癌的可能，此後發生率隨年齡增加。

李主任指出，攝護腺癌也是一種「沈默疾病」，初期大多無症狀，常等到腫瘤壓迫膀胱，或尿道出現疼痛、燒灼感、解血尿，甚至骨頭痠痛才被診斷，則已屬中晚期，錯失了黃金治療時機。呼籲50歲以上男性，每年接受肛門指診與攝護腺特定抗原檢查，早期診斷，並配合醫師治療計畫，可以提高治癒率及存活率。

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