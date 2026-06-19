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預估路徑：先往菲律賓東方海面 北轉位置看高壓

▲熱帶性低氣壓TD08未來路徑仍有變數，中央氣象署預估系統將先往西北西移動，後續北轉位置須觀察太平洋高壓強弱。（圖／中央氣象署）

颱風強度：以輕颱或接近中颱為主

對台影響時間：下週二三較明朗、下週四五可能最接近

▲中央氣象署資料顯示，蘭嶼未來每6小時颱風暴風侵襲機率自22日晚間起上升，23日至24日機率較高，東部離島須留意後續風浪變化。（圖／中央氣象署）

可能影響區域：綠島蘭嶼、東部海面先防長浪

▲日本氣象廳稍早發布烈風警報，明天可能增強為今年第7號颱風「米克拉」，路徑預測顯示，將朝西北西方向移動。（圖／翻攝日本氣象廳）

熱帶性低氣壓TD08持續發展，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明後天的端午連假有機會增強為今年第7號颱風「米克拉」，目前預估路徑將先往菲律賓東方海面移動，後續路徑則取決於太平洋高壓強弱，可能在琉球海面附近北轉，也不排除更靠近台灣。氣象署指出，若系統持續發展，下週四、五可能相對接近台灣，東部海面、綠島、蘭嶼需留意長浪，實際風雨影響則要等下週二、三後才會更明朗。劉沛滕指出，TD08未來會先往西移動，來到菲律賓東方海面，之後再受北方太平洋高壓引導。若高壓勢力較強，系統會被壓得比較偏西，北轉位置可能會更靠近菲律賓，甚至比較靠近台灣；若高壓較弱，則可能在琉球附近就提前北轉。以目前預測來看，TD08大致可能在琉球海面附近北轉，路徑與先前颱風「薔蜜」有些類似，但仍要看最後靠近台灣的程度。劉沛滕表示，現在預估系統可能在第6天至第7天，也就是下週四、五（6月25日至6月26日）相對接近台灣附近，但路徑仍有不確定性，後續要持續觀察太平洋高壓變化。劉沛滕表示，熱帶低壓未來1至2天內有機會發展為今年第7號颱風「米克拉」，不過相關資料仍在彙整，後續仍要看系統發展速度與環境條件。目前資料顯示，TD08的規模還沒有非常大，若順利發展成颱風，主要可能會是輕度颱風，或接近中度颱風的強度。不過颱風強度仍會隨海溫、垂直風切及高壓配置變化，實際發展還有待後續觀察。TD08熱帶低壓預估到第6天、第7天才會比較接近台灣，因此現在對台影響仍要再觀察一段時間，較明確的風雨影響評估，預計要等下週二、三（6月23日至6月24日）之後才會比較清楚。若TD08最後在台灣東方海面北轉，且與台灣保持距離，對台灣陸地的直接風雨影響可能較低；但如果北轉位置較靠近台灣，外圍環流就可能帶來雨勢，屆時東半部、北部及迎風面地區都要留意降雨變化。即使TD08沒有直接侵襲台灣，海面風浪仍可能提前受到影響。劉沛滕指出，若颱風在下週五左右較接近台灣，綠島、蘭嶼及台灣東部海面很有可能出現長浪，浪況增強時間則要看系統發展速度。若TD08發展較慢、強度維持輕颱，綠島、蘭嶼一帶浪況增強時間可能較晚；但如果系統發展較快，長浪可能提前2至3天出現，也就是下週二、三左右，東部海面就可能開始受到長浪影響。下週五至週末期間，東部海面風浪也可能偏大，民眾若安排海邊活動、搭船前往離島，或前往綠島、蘭嶼旅遊，務必留意最新海象資訊。