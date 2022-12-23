平安夜多冷一圖秒懂！3區急凍7°C↓ 全台「凍到發黑」
明天晚上就是平安夜了！不過今年聖誕節假期受到寒流冷空氣南下配合夜間輻射冷卻作用影響，全台冷颼颼，中央氣象局也持續針對19縣市發布低溫特報。稍早氣象局也發佈了一張「聖誕節賀卡」，指出平安夜「夜愈深，寒意愈重」，全台灣3區包含北、中、東北部分最低溫降到7度以下，清晨非常寒冷，從雷射圖來看接近山脈地區甚至「凍到發黑」，提醒請多加注意保暖。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局預報員趙竑指出，明天天氣部分趨於穩定且晴朗，全台除了花東、恆春半島地區偶爾會有零星陣雨發生外，全台大部分會出現太陽且偏乾燥。
趙竑提醒，明天民眾要多加注意的部分就是氣溫，明天清晨將「非常寒冷」，明天全台各地都有機會發生10度以下低溫的可能，北部地區、其他空曠、山區、河谷等地區，趙竑說明因為受到清晨冷卻的作用，氣溫更會來到6度左右低溫；白天回升北台灣發展空間也有限，北部地區高溫只大改會回升到15-17度，基隆北海岸則因雲層較厚、迎風面影響，最高溫有機會不超過12度。
針對明天「極凍聖誕節」氣溫狀況，氣象局製作了一張「賀卡」祝大家聖誕快樂之餘，提醒民眾北、中、東北最低溫將來到6度左右，南部、金澎、花東則落在10-15度區間，馬祖地區則在8-9度左右。氣象局提醒民眾，平安夜「夜愈深，寒意愈重」，一直到明天清晨都會非常寒冷，請務必加強保暖，且注意早晚將近10度的溫差，並祝民眾聖誕快樂。