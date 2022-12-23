黃光芹批「移交3千萬劑BNT」沒下文！陳時中發布六點聲明

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黃光芹說，該移交儀式在萬豪酒店進行，歷時2個小時後才達成4點決議，第一，跳過上海復星，可直接向BNT原廠和BNT新加坡分公司採購；第二，3000萬劑疫苗分兩年給台灣，由於一個廠填裝功能是3000萬劑，台灣一年只需1500萬劑，BNT答應另1500萬劑他們自行外銷；第三，BNT答應隨時可以更換最新一代疫苗；第四，因為上海復星扣掉運費，從一劑29元中賺走一半，實屬暴利，「所以陳時中決定甩掉上海復星，便宜取價。」
黃光芹說，陳時中當場Ok，立刻交辦周志浩，郭台銘功成身退，後來的發展是，去年移交的3000萬劑，最後失去下文，薛瑞元上台後，什麼都不知道，在王必勝宣佈不排除採購BNT次世代疫苗之前，線早就切斷了，後來又把人給得罪了。
對此，陳時中傍晚發文表示，近日因為郭台銘董事長主動提起去年三千萬劑BNT疫苗口頭承諾事件，自己才請大家要仔細辨別真偽，今天馬上就有媒體人在臉書PO文，繪聲繪影拼湊故事，稱去年12月18日前一晚，有一場三千萬劑疫苗的「移交儀式」，更指陳時中當場OK交辦、郭台銘功成身退等，全篇內容與真相出入甚鉅，以下以6點說明還原真相，避免造成更多無謂的撕裂與紛擾：
陳時中聲明全文：
一、 去年12月17日上午，我得知郭台銘董事長急約會面，希望安排在當天晚間六點，討論有關BNT疫苗議題，但因邀約臨時，當日既定行程眾多，只好把這場會面安排在所有行程結束之後，也就是大約晚間九點左右，並非像特定媒體人指稱的遲遲不見人影。
二、 會談過程中，郭台銘董事長急切盼望衛福部能收購三千萬劑疫苗，我在現場仔細聽取意見，也理解郭董事長與疫苗廠商的期待，但台灣作為法治國家，政府巨額採購相關的法律與流程規範非常嚴謹，就算身為防疫指揮官，也絕不可能當下做出任何承諾或拍板，特定媒體人將該會面稱為移交儀式，實在荒謬。
三、 針對郭台銘董事長等企業家、社會團體，發揮愛心捐贈疫苗令人感動，我也永遠感激，但後續疫苗的引進，不僅需要視國人需求及疫情變動審慎規劃，採購經費一分一毫也都是民脂民膏，不能當作一般商業交易行為看待，更不可能為滿足個人或特定廠商的期待而貿然行事。
四、 回顧今年整年疫苗施打情況，證明國內疫苗充足、多樣性高，高施打率世界少有，且病毒株持續弱化，逐步朝流感方向演進，若在此刻額外引進三千萬劑疫苗，即便分成兩年也難消化。
五、 從防疫到選舉，一路上對我的不實抹黑與惡意攻擊從未停止，但就算是傷痕累累，我仍抱持能忍則忍的態度，只要民心能夠穩定、只要防疫能夠團結，我必不多言，但是眼看疫情即將過去，台灣已經挺過最艱難的一段路，而這些抹黑與攻擊，卻沒有隨著疫情遠離而減少，令人非常遺憾。
六、 我要再次呼籲，請大家謹慎分辨資訊真偽，媒體朋友也應善盡天職，做好把關，台灣好不容易走過疫情的陰霾，不能再因為這些錯假訊息，徒增傷害與痛苦，以上幾點向大家報告。（編輯：孫唯容）