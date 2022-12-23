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當庭罵法官「混蛋」　法院函請地檢、律師公會辦律師張靜

▲彭文正委任律師張靜（圖／記者潘千詩攝，2022.12.23）
▲彭文正委任律師張靜（圖／記者潘千詩攝，2022.12.23）

記者潘千詩／台北報導

媒體人彭文正告發總統蔡英文博士論文不存在案，台北地院今（23）日判彭文正敗訴。隨後，法院政風處針對彭文正委任律師張靜，在11月30日法官張詠惠諭知辯結時，他拍桌大罵法官「混蛋」一事蒐證，傍晚5點宣判後即函請北檢，依《刑法》140條公務員依法執行職務時當場侮辱罪告發，另依《律師倫理規範》及《律師法》相關規定函請台東地檢署、台東律師公會、全國律師聯合會移付律師懲戒委員會處理。

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律師張靜涉嫌違反的法條，除《刑法》140條外，還包括《律師倫理規範》25-1、25-2、25-3以及《律師法》35-2、43條等。

台北地院宣判後半小時，法院公布判決理由。北院行政庭長周玉琦說，法官認為，原告彭文正請求確認蔡英文博士論文不存在，沒有受確認判決的法律上利益，即不具備權利保護的必要，不應准許。

▲台北地院行政庭長周玉琦說明判決理由（圖／記者潘千詩攝，2022.12.23）
▲台北地院行政庭長周玉琦說明判決理由（圖／記者潘千詩攝，2022.12.23）
另外，被告蔡英文取得博士學位的歷程與卷內提出證據均相符，倫敦大學LSE於1984年2月8日寄發正式通知書，記載蔡英文論文題目、專業領域及通過博士學位考試，獲頒倫敦大學LSE博士學位。倫敦大學、英國政經學院聲明及ICO均一致表明蔡英文於1984年2月經2位口試委員審查論文後，獲頒博士學位。

至於彭文正等人質疑論文是散裝而非精裝版部分，經法官當庭勘驗，論文外觀紙張呈現泛黃陳舊歲月的痕跡，應為年代久遠的舊物，雖然是散裝，與正式論文應為裝訂成冊的樣式不符，難認論文為蔡英文提交校方審核的正式合格論文，但可以認定是蔡英文1983年製作論文的原稿。

蔡英文雖未提出1983、1984年間合格通過倫敦大學LSE審核的論文以消除爭議，但她確有獲頒倫敦大學LSE博士學位，縱然LSE、總圖SHL、高等IALS等圖書館現在都沒有收藏精裝版論文，但這也屬於圖書館保存的問題，無從以此推論蔡英文有無交付精裝版論文或歸責於蔡英文。

▲民進黨在2022選舉大敗，蔡英文宣布辭去黨主席。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.26）
▲總統蔡英文（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝，2022.11.26）

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