當庭罵法官「混蛋」　法院函請地檢、律師公會辦律師張靜

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台北地院宣判後半小時，法院公布判決理由。北院行政庭長周玉琦說，法官認為，原告彭文正請求確認蔡英文博士論文不存在，沒有受確認判決的法律上利益，即不具備權利保護的必要，不應准許。
另外，被告蔡英文取得博士學位的歷程與卷內提出證據均相符，倫敦大學LSE於1984年2月8日寄發正式通知書，記載蔡英文論文題目、專業領域及通過博士學位考試，獲頒倫敦大學LSE博士學位。倫敦大學、英國政經學院聲明及ICO均一致表明蔡英文於1984年2月經2位口試委員審查論文後，獲頒博士學位。
至於彭文正等人質疑論文是散裝而非精裝版部分，經法官當庭勘驗，論文外觀紙張呈現泛黃陳舊歲月的痕跡，應為年代久遠的舊物，雖然是散裝，與正式論文應為裝訂成冊的樣式不符，難認論文為蔡英文提交校方審核的正式合格論文，但可以認定是蔡英文1983年製作論文的原稿。
蔡英文雖未提出1983、1984年間合格通過倫敦大學LSE審核的論文以消除爭議，但她確有獲頒倫敦大學LSE博士學位，縱然LSE、總圖SHL、高等IALS等圖書館現在都沒有收藏精裝版論文，但這也屬於圖書館保存的問題，無從以此推論蔡英文有無交付精裝版論文或歸責於蔡英文。