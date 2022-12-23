聖誕節去哪玩？全台精選「年末派對」　高空酒吧浪漫開喝

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12/24中央公園英迪格酒店高空酒吧Pier No.1盛大開辦「魔法聖誕夜」，參與表演者包括好機車頻道 Youtuber 嗩吶、火辣 Club DJ Lighley、鐵克艾樂主理人 DJ 4rmstrong、2022 人氣超新星 DJ Oliver，為高雄最大規模的高空聖誕派對，單人門票2500元，享受高空美景外，還有酒精飲品無限量開喝。
【人頭馬1738魔幻時光】
在聖誕節之後、迎接2023之前，人頭馬RÉMY MARTIN選在12/27舉辦《人頭馬1738魔幻時光派對》，聯手眾多人氣歌手 - 金曲歌王Leo王、創作女神阿爆、饒舌創作才子Trout Fresh 呂士軒、台饒花美男李英宏、以及大勢搖滾樂團Trash，以超高規格打造如同歐美大型俱樂部現場，多組精彩表演輪番上陣，在聽演唱會同時，還能在「人頭馬BAR檯」暢飲各式經典酒款及創意調酒，透過聽覺與味蕾的激盪將感官放大，隨著節奏自由搖擺為迎接2023暖身！預售票價2000元/人。
台北【SEA to SKY】
台北知名高空餐酒館SEA to SKY，迎接浪漫迷人的聖誕夜晚，12/24、25推出「聖誕海洋套餐」，每人加贈香檳Billecart Salmon Brut NV一杯，套餐內含前菜聖誕海洋盤、沙拉爐烤雞肉希臘菲達、湯品有香烤南瓜奶油湯以及藍鑽蟹肉、熱前菜薑餅屋燻和牛南非鮑魚、主菜爐烤鯛魚搭龍蝦或是澳洲和牛菲力、甜點為巨大聖誕絲絨蛋糕，每人5800加10%。
喜來登【藍色聖誕夜】
喜來登比薩屋12月24日起至31日也特別推出「歡慶年末特調」，包含「夏日聖誕」酒體呈現清爽綠色，以百香果、哈密瓜香甜酒為底，加入鳳梨及檸檬汁，入口果香四溢，輕鬆感受南半球聖誕熱情氛圍。顏色夢幻的「雪花」則以紫蘇燒酒、麝香葡萄酒、梅酒及桂釀調製，再點綴如雪花散落的糖霜，多層次賦予調酒更細緻風味。「白鬍子」以威士忌及蘭姆酒為基底，搭配香氣十足的花生及濃郁太妃糖鮮奶油，香醇的奶泡溫柔輕吻唇邊，完美演繹暖冬氛圍，每杯380元+10%。
Cozzi KITCHÉN【繽紛聖誕饗宴】
Cozzi KITCHÉN餐廳主廚精心設計30種以上的聖誕節經典料理，12月24日平安夜推出「繽紛聖誕饗宴」buffet吃到飽晚餐料理，選用多款海陸新鮮食材製作異國風味料理，包含「聖誕香料烤雞佐蔓越莓醬」、「迷迗香羊肩排佐櫻桃紅酒醬」、「奶油焗扇貝」以及大小朋友都喜愛的「西班牙海鮮燉飯」，還有主廚現切的爐烤牛肉及蜜汁烤火腿，以高溫烘烤完美呈現肉品原始的鮮美，讓每位賓客體驗美味的聖誕節饗宴。12歲以上成人每位1,280元，7至11歲孩童每位780元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！