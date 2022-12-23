小甜甜傳切割教會　宋逸民反擊：她私生活有極大狀況

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宋逸民也指出小甜甜不聽勸誡，多次努力勸勉不成，「她的小組長與她親自溝通後，藝起發光只能忍痛暫停她在教會祭壇上的所有服事。」
聲明全文
藝起發光領受神的呼召和異象，盡力在牧養、帶領、陪伴藝人在傳福音的路上發揮正面的影響力。
但因近來媒體不斷報導，傳出有關小甜甜(張可昀)在福音戲劇當中被換角遭宋逸民牧師大罵，以及因理念不合而主動離開教會一事，引起許多不明實情的網友們任意謾罵，侮辱牧者，侮辱教會。
身為教會牧者，個人被侮辱事小，但侮辱到神的家，侮辱到藝起發光，甚至侮辱到我們的信仰，使我們無法再為保護小甜甜而持續的保持靜默不語，因此，藝起發光特此聲明：
1. 在基督徒服事的生命當中，只有生命配不配得在祭壇服事（包含各教會生命見證及福音戲劇演出），並沒有所謂的換角。
藝起發光主任牧師宋逸民近日與好消息電視台合作福音戲劇，廣邀基督徒藝人六十多位擔綱演出。在邀請前即一再強調，因為此戲劇是基督徒第一次極重要獻給神的戲劇，任何重要角色的受邀者，若正值糾紛與官司，或私生活有是非論斷，或無法配合這次劇組緊湊拍攝模式者，都將會針對角色做溝通調整。
因此，當小甜甜(張可昀)在面對私生活生命有極大狀況，及在她的小組當中造成小組員們的一些是非、衝突和彼此嫌隙時，教會的小組長，以及宋逸民牧師除了不斷的陪伴、禱告、鼓勵外，也多次提醒她，因為此部戲劇的特殊性，一旦身負有衝突或訴訟，就無法承擔單元主角的演出。
但最後，小甜甜(張可昀)仍不聽勸誡，在多次努力勸勉不成，她的小組長與她親自溝通後，藝起發光只能忍痛暫停她在教會祭壇上的所有服事。
2. 報導提及有關小甜甜(張可昀)遭宋逸民牧師大罵之事，完全是子虛烏有。藝起發光一直以來秉持上帝的教導，以基督的心為心，傳遞耶穌的愛，對每一位藝人皆盡心輔導，用心陪伴，更寶貝在藝起發光受洗成為基督徒的小甜甜(張可昀) ，此份心腸主耶穌可鑑。
當面臨小甜甜（張可昀）私生活有極大的生命狀況時，藝起發光的宋逸民牧師、陳維齡師母及小組長吳東諺、白家綺皆盡心盡力，花時間付代價，無數個夜晚流淚陪伴禱告，盡心竭力的在真理上不斷地鼓勵教導，但仍無法在真理及愛中感動小甜甜（張可昀），對於這一點，牧長、小組長深感滿滿的難過與遺憾。
3.藝起發光受神託付，寶貝每一個藝人和弟兄姊妹，亦將會為弟兄姊妹剛強。
藝起發光秉持牧養藝人使他們成為耶穌基督的門徒；愛人、傳福音的異象，並不宜在此事件上做太多細部的論據，但對於扭曲事實、對藝起發光、牧者、小組長及弟兄姊妹造成傷害的話語及行動，藝起發光不會一直姑息接受，若再有任何不實傷害到藝起發光的言論，藝起發光將不再保持沉默，並會以實際的行動求得對藝起發光牧者和弟兄姊妹的維護。