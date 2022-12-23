玉皇盃文創設計競賽金銀獎由南台科技大學包辦

台南開基玉皇宮與南台科技大學行銷與流通管理學系合辦「2022玉皇盃文創設計競賽」，吸引來自全台各地88組大專院校學生組團參賽，最遠還有來自宜蘭佛光大學的馬來西亞外籍學生，比賽結果由南台科大產品設計系4位學生組成的「PD07超波棒」隊拿下金牌和三萬元獎金。
記者張振興/台南報導
負責此項比賽的南台科大行銷與管理學系副教授蔡雅玲表示，此次競賽主軸在貫穿新舊時代的創新應用，以具有悠久歷史的開基玉皇宮出發，讓參賽學生能「天馬行空」激盪出符合新世代宮廟文化的文創商品。為讓設計更加靈動，很多學生都趁此機會參訪各宮廟找靈感，88組參賽學生當中，從簡單的平安符、帽子T恤、禮盒、包袋、油瓶到創新香爐、平安麵和CI，可謂琳琅滿目，且水準很高。
得到金銀獎的都是南台科大同學，金獎是產品計系陳翰銓、韓依倩、李竺澂和方峻檠等四位學生，以開基玉皇宮LOGO發想，融合龍袍、天公帽和旒冕等玉帝穿戴意念，設計盤香、印章、擴香石、平安符和旗子等文創品，拿下此次比賽的金獎。銀獎則是南台科大餐旅管理系指導老師毛佩娟所率4位學生設計的五行籤餅，突破一般傳統拜拜用餅乾的型態，以牛奶棒為素材，上面畫出詩籤的番號，讓信徒有新奇的抽籤體驗。拿下銅獎的是由姐姐陪伴前來參賽的雲林科大視覺傳達設計系碩二生陳昭宜，設計內容以平安麵的內外包裝為主軸，獲得裁判青睞。